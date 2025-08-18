El presidente sirio Ahmad Al-Sharaa afirmó que existen contradicciones entre las declaraciones públicas de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y sus acciones sobre el terreno en relación con la implementación del acuerdo del 10 de marzo.

Sus comentarios se produjeron durante una reunión llevada a cabo el miércoles, con una delegación de la provincia norteña de Idlib y fueron difundidos el domingo en un video publicado por la presidencia.

Al-Sharaa señaló que las SDF declaran en los medios y en las negociaciones que están listas para implementar el acuerdo del 10 de marzo, pero que en la práctica envían señales contradictorias. Indicó que las discusiones sobre los mecanismos para llevar a cabo el acuerdo aún están en curso.

El presidente afirmó que Siria, las SDF, Estados Unidos y Türkiye alcanzaron un entendimiento en el marco del acuerdo. En este sentido, indicó que, si esos cuatro actores clave en el noreste de Siria llegan a un acuerdo, este será implementado.

Destacó que este acuerdo contempla un plazo para su implementación antes de fin de año, subrayando el apoyo internacional a una solución pacífica en el noreste de Siria.

Sin concesiones territoriales