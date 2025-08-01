Siria enfrenta importantes desafíos en su camino hacia la estabilidad y la unidad nacional. Mientras denuncia las políticas de Israel para desatar la división y el conflicto en su territorio, el nuevo gobierno también busca alianzas estratégicas con socios clave, como Türkiye y Rusia, que desempeñan un papel prioritario en el desarrollo político y militar del país.

Durante una entrevista con la agencia de noticias Anadolu, el ministro de Información de Siria, Hamza Mustafa, afirmó que Tel Aviv busca dividir el país al apoyar al líder druso Hikmat al-Hijri en la ciudad de Al-Sweida, con el objetivo de establecer una administración paralela en el sur de Siria.

"Israel no quiere la existencia de una Siria unida y estable. Continúa con su política de mantener al país fragmentado e inestable. Lamentablemente, algunos actores internos también sirven a las políticas israelíes por cálculos políticos estrechos", declaró Mustafa.

Y señaló que un reciente alto el fuego en Al-Sweida se logró a través de una mediación liderada por Estados Unidos y otros países. "Especialmente tras los ataques israelíes contra Damasco, se creó un terreno propicio para buscar una solución política. Las soluciones propuestas en Al-Sweida fueron las que ofreció el Estado", afirmó.

Asimismo, el ministro aclaró que el gobierno no tenía intención de lanzar una operación militar en Al-Sweida y, en cambio, sostuvo conversaciones durante los últimos seis meses con facciones políticas y armadas, incluido el grupo de Hijri. Entre las concesiones, se permitió que jóvenes locales mantuvieran el orden.

Además, Mustafa explicó que el aumento de tensiones entre las tribus drusas y beduinas obligó al gobierno de Damasco a elegir entre intervenir o permanecer neutral. "En este contexto, la intervención militar en Al-Sweida no fue una operación planificada", declaró.

Sobre el alto el fuego alcanzado, Mustafa enfatizó que no fue simplemente un acuerdo escrito, sino que se basó en el entendimiento mutuo.

"El alto el fuego puede entenderse en tres fases. Primero, el cese de los enfrentamientos y la retirada de las fuerzas de seguridad del centro de la ciudad. La segunda fase implica la salida de los grupos tribales de la ciudad y el redespliegue del Estado en zonas rurales. Finalmente, el suministro de necesidades básicas, incluyendo combustible y alimentos, así como la reparación de las infraestructuras de comunicación e internet”, detalló.

"Aunque elementos afiliados a Hijri intentaron violar el alto el fuego durante los primeros días, este se estabilizó en el segundo y tercer día", afirmó.

Netanyahu está ‘poniendo en riesgo a la región’





Mustafa además acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de desestabilizar la región en busca de su propio beneficio político. "Netanyahu ha puesto en riesgo a la región de forma implacable por su futuro político. El problema de Gaza ha llevado las relaciones de Israel con sus aliados occidentales al borde de una crisis humanitaria", señaló.

"Israel no ve con buenos ojos la existencia de una nueva Siria. Por lo tanto, continúa con su política de mantener al país fragmentado e inestable. Lamentablemente, algunos actores internos también apoyan estas políticas israelíes por cálculos políticos limitados. Israel nunca ha intervenido para proteger a los drusos", añadió el alto funcionario.

Profundizando en el papel de Israel frente a la comunidad drusa, explicó que, si bien Tel Aviv afirma apoyar a algunos grupos drusos en Palestina ocupada, en general ejerce presión sobre esta comunidad. "Israel intenta trasladar su experiencia con los drusos en Palestina a Siria mediante estos grupos", añadió.

A pesar de estos intentos, Mustafa subrayó que la mayoría de los drusos sirios siguen alineados con Damasco. "Siempre han visto a Israel como un ocupante", afirmó.

El diálogo político con EE.UU.





El ministro también afirmó que Estados Unidos está interesado en la estabilidad de Siria, especialmente por su lucha contra la organización terrorista Daesh y su preocupación por la influencia iraní.

Señaló que Siria siempre ha buscado preservar su soberanía y actúa en todas sus relaciones con base en el respeto mutuo. "El papel de EE.UU. en Al-Sweida es brindar apoyo", añadió.

Respecto a las violaciones reportadas durante los enfrentamientos, aseguró que muchas grabaciones no mostraban a fuerzas gubernamentales, pero recalcó que cualquier abuso debe investigarse. En ese sentido, el presidente Ahmed Al-Sharaa ordenó una comisión para esclarecer los hechos.

Mustafa subrayó el compromiso del gobierno con la libertad de prensa y la rendición de cuentas: “Cada ciudadano es valioso para la nueva Siria, y su pérdida es una pérdida para el país”.