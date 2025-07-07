El Pentágono asignó 130 millones de dólares de su presupuesto para 2026 al “Fondo de Entrenamiento y Equipamiento Contra ISIS” (CTEF, por sus siglas en inglés), para apoyar a grupos armados en Siria, incluido el SDF, liderado por el YPG.
Según un documento del Departamento de Defensa de EE.UU., que justifica el presupuesto de 2026, el fondo busca apoyar el entrenamiento, equipamiento y estipendios mensuales del SDF, respaldado por Washington, y del Ejército Libre Sirio, con base en el sureste de Siria, junto a “fuerzas asociadas verificadas” en Iraq y Líbano.
Al indicar que la asignación incluye armas ligeras, así como suministros médicos y reparaciones de instalaciones, el documento señala que un resurgimiento del Daesh (ISIS) “es una amenaza para los intereses nacionales de EE.UU., el pueblo de Iraq, Siria, Líbano y la comunidad global”.
El YPG es la rama siria del PKK, grupo designado como organización terrorista por Türkiye, Estados Unidos y la Unión Europea.
La mayor parte va al grupo terrorista PKK/YPG
De los 130 millones de dólares destinados a Siria en el presupuesto del Pentágono para 2026, 7,42 millones se asignaron al Ejército Libre Sirio, el cual, según el documento, se espera “amplíe su alcance” contra los remanentes de Daesh en el desierto de Badiyah, en el noreste del país.
Sin embargo, la gran mayoría de los fondos será para el SDF.
Esta financiación se suma a los 147,9 millones de dólares en 2025, y los 156 millones en 2024 que Washington asignó a grupos similares en Siria bajo el argumento de combatir a Daesh, una justificación que Türkiye ha rechazado durante mucho tiempo por considerarla una manera de encubrir que está armando a actores terroristas en su frontera.
Durante su campaña terrorista de cuatro décadas, el PKK ha sido el responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidos civiles, mujeres y niños.
Türkiye sostiene que equipar al PKK/YPG bajo cualquier denominación equivale a un apoyo directo al terrorismo.