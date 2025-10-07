Siria escribe un nuevo capítulo en su historia política. Por primera vez desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad, el país celebró elecciones parlamentarias, cuyos resultados oficiales fueron anunciados este lunes por la autoridad electoral.

Un total de 6.000 votantes, seleccionados entre los distintos cuerpos electorales del país, emitieron su voto para elegir dos tercios de los 210 escaños del Parlamento. Bajo este sistema transitorio, 140 escaños se definieron mediante estas votaciones indirectas, mientras que los 70 restantes serán designados por el presidente Ahmed Al-Sharaa, completando así la conformación de una Asamblea que, según el discurso oficial, simboliza el inicio de una nueva etapa política en un país marcado por más de una década de guerra y profundas fracturas.

En una rueda de prensa en Damasco, Nawar Najmeh, portavoz del Comité Superior para las Elecciones de la Asamblea del Pueblo, confirmó que los resultados correspondientes a los dos tercios de los escaños son definitivos y no podrán ser apelados. “Este proceso no guarda relación con los órganos electorales”, subrayó Najmeh.

Najmeh aseguró que “cada diputado electo representa a todos los sirios, sin importar su afiliación” y describió al nuevo Parlamento como un espacio que se espera sea “crítico y revolucionario, apoyando y supervisando la labor del Gobierno”.

El portavoz señaló que un 4% de los escaños se reservó para personas con discapacidad y para quienes resultaron heridos durante los 13 años de guerra civil que devastaron el país. Sin embargo, reconoció limitaciones: la representación de las mujeres sigue siendo insuficiente y la presencia cristiana es muy reducida, con solo dos escaños frente al peso real de la comunidad.

Aunque calificó las elecciones de “justas y transparentes”, admitió que la falta de datos demográficos actualizados en algunas regiones afectó la distribución de los escaños.

En otra comparecencia, el presidente del Comité Electoral, Mohammad Taha Al-Ahmad, insistió en que “lo que necesitamos son personas capaces, no cuotas sectarias”, y anunció que 119 candidatos fueron elegidos mediante votación.