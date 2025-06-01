Ankara, Türkiye – Aunque situados en regiones distantes, Türkiye y Panamá comparten una condición estratégica única: ambas son puentes entre continentes. Panamá, con su canal interoceánico, une América del Norte y del Sur, mientras Türkiye, con el estrecho del Bósforo, conecta Asia y Europa. Esta similitud geográfica se ha convertido también en una coincidencia diplomática, al representar puntos de entrada regionales para el comercio, la conectividad y la cooperación global. Y también un reflejo de la cercanía simbólica y comercial que une a Türkiye y América Latina.

En ese sentido, 2025 marca un hito especial: Türkiye celebra el aniversario número 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas con ocho países de América Latina: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se trata de un vínculo que comenzó en 1950 con una estrategia de representación múltiple, y que hoy se manifiesta en una red activa y diversificada de cooperación política, económica y cultural.

De dos embajadas a 20 representaciones diplomáticas

Cuando Türkiye formalizó sus primeros vínculos diplomáticos con América Latina en 1950, optó por una estrategia pragmática: delegar estratégicamente en sus embajadas en México y Chile la representación ante estos ocho países de la región. Esta forma de acreditación múltiple permitió iniciar relaciones formales con países geográficamente distantes, pero con afinidades emergentes en temas políticos y económicos.

Con el paso del tiempo, esta estrategia evolucionó hacia una política de presencia directa. A partir del 2000, Türkiye comenzó a abrir embajadas en varios países de América Latina como parte de una diplomacia proactiva. Hoy, cuenta con 20 representaciones diplomáticas en la región.

Uno de los casos más recientes es Nicaragua, que inauguró su embajada en Ankara en 2024, y recibió a su primer embajador residente turco en Managua a comienzos de 2025. La embajadora de Nicaragua en Türkiye, Tatiana Daniela García Silva, señaló que “los logros más destacados en estos 75 años han sido el establecimiento de misiones en nuestros respectivos países”, remarcando la importancia simbólica y práctica de contar con representación directa para facilitar el diálogo y la cooperación.

Este acercamiento bilateral adquiere aún más significado si se considera el compromiso creciente de Türkiye con Centroamérica, particularmente a través de su relación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En 2015, Türkiye fue oficialmente admitida como Estado Observador Extrarregional, condición reconocida por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, un paso importante hacia el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación técnica con los países miembros.

Relación económica en expansión

La relación entre Türkiye y América Latina no solo se ha desarrollado en el plano diplomático, sino también en el económico, empresarial y cultural. Turkish Airlines ha sido uno de los principales catalizadores de esta conexión: actualmente opera vuelos directos a 10 ciudades latinoamericanas y proyecta llegar a 11 destinos en total, fortaleciendo no solo el turismo, sino también los negocios, la logística y los intercambios académicos.

Este dinamismo ha venido acompañado de un crecimiento sostenido en el comercio bilateral. En 2024, el volumen de intercambios entre Türkiye y la región superó los 17.000 millones de dólares, abarcando sectores estratégicos como la minería, la energía, la salud, la construcción y la agroindustria. A esto se suma la creciente presencia de empresas turcas en países como México, Brasil, Colombia y Chile, así como los esfuerzos de instituciones como el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) y la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes (MUSIAD) para consolidar redes empresariales binacionales.

Uno de los ejemplos más recientes y representativos de este impulso económico ha sido la visita empresarial organizada por DEIK entre febrero y marzo de 2025, que incluyó escalas oficiales en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Durante esta gira, se firmaron memorandos de entendimiento con cámaras de comercio y agencias estatales, y se identificaron oportunidades concretas en sectores clave como la agricultura, la tecnología, la educación, el turismo y las infraestructuras.

Esta iniciativa no solo refuerza los lazos bilaterales, sino que proyecta una presencia turca más cohesionada en Centroamérica y el Caribe, consolidando a Ankara como un socio extrarregional con capacidad para establecer puentes de cooperación económica y diálogo institucional de largo plazo.

Otro ejemplo del creciente dinamismo económico entre Türkiye y América Latina es la profundización de lazos con Chile. En abril de 2025, el Foro Empresarial Türkiye–Chile, celebrado en Estambul, sirvió de plataforma para firmar un memorando de cooperación técnica y abrir nuevas rutas de inversión. Paralelamente, empresas turcas como ASELSAN han establecido presencia directa en Chile, fortaleciendo la cooperación en defensa, tecnología e innovación.

Esta relación estratégica se ha visto reforzada también por la reciente inauguración de vuelos directos de Turkish Airlines entre Estambul y Santiago, que actualmente operan cuatro veces por semana, facilitando además del turismo y el comercio, los intercambios académicos y la movilidad empresarial. La combinación de marcos institucionales, como el acuerdo de libre comercio y la conectividad creciente, posiciona a Chile como un socio clave y una puerta de entrada privilegiada para Türkiye en la región.

Varios países de Latinoamérica reconocen esta expansión como una oportunidad para desarrollar alianzas económicas más diversificadas. Desde Perú, el embajador César de las Casas destacó que es “un logro haber conseguido en estos 75 años la apertura de nuestras embajadas en Lima y Ankara, un hito para países que se encuentran geográficamente apartados”. Y subrayó que su nación ofrece oportunidades significativas para la inversión turca, especialmente en los sectores de minería, infraestructura, energía e irrigación. También hizo énfasis en el valor del intercambio académico y profesional como base de una relación sostenible.

Este tipo de cooperación estratégica también se refleja en las palabras del embajador del Ecuador en Türkiye, Pedro José Vintimilla Vega, quien afirmó que Quito “mira a Türkiye como un socio estratégico y complementario”, destacando áreas prioritarias como el comercio, la inversión, la tecnología, el turismo y la seguridad. A su juicio, el aniversario número 75 representa “una ocasión significativa para celebrar los sólidos lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación... y abre nuevas oportunidades para profundizar este vínculo estratégico”.

Una visión igualmente estratégica fue compartida por la embajadora de Panamá en Türkiye, Karina Arias. “Aunque Panamá puede ser considerado como un mercado pequeño para una potencia como Türkiye es la puerta de entrada a la región, a través de sus puertos y seis aeropuertos internacionales, ofreciendo una gran cantidad de Zonas Económicas Especiales para el desarrollo comercial, un sistema bancario robustecido y una economía diversificada”, señaló.