Ankara, Türkiye – Aunque situados en regiones distantes, Türkiye y Panamá comparten una condición estratégica única: ambas son puentes entre continentes. Panamá, con su canal interoceánico, une América del Norte y del Sur, mientras Türkiye, con el estrecho del Bósforo, conecta Asia y Europa. Esta similitud geográfica se ha convertido también en una coincidencia diplomática, al representar puntos de entrada regionales para el comercio, la conectividad y la cooperación global. Y también un reflejo de la cercanía simbólica y comercial que une a Türkiye y América Latina.
En ese sentido, 2025 marca un hito especial: Türkiye celebra el aniversario número 75 del establecimiento de relaciones diplomáticas con ocho países de América Latina: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se trata de un vínculo que comenzó en 1950 con una estrategia de representación múltiple, y que hoy se manifiesta en una red activa y diversificada de cooperación política, económica y cultural.
De dos embajadas a 20 representaciones diplomáticas
Cuando Türkiye formalizó sus primeros vínculos diplomáticos con América Latina en 1950, optó por una estrategia pragmática: delegar estratégicamente en sus embajadas en México y Chile la representación ante estos ocho países de la región. Esta forma de acreditación múltiple permitió iniciar relaciones formales con países geográficamente distantes, pero con afinidades emergentes en temas políticos y económicos.
Con el paso del tiempo, esta estrategia evolucionó hacia una política de presencia directa. A partir del 2000, Türkiye comenzó a abrir embajadas en varios países de América Latina como parte de una diplomacia proactiva. Hoy, cuenta con 20 representaciones diplomáticas en la región.
Uno de los casos más recientes es Nicaragua, que inauguró su embajada en Ankara en 2024, y recibió a su primer embajador residente turco en Managua a comienzos de 2025. La embajadora de Nicaragua en Türkiye, Tatiana Daniela García Silva, señaló que “los logros más destacados en estos 75 años han sido el establecimiento de misiones en nuestros respectivos países”, remarcando la importancia simbólica y práctica de contar con representación directa para facilitar el diálogo y la cooperación.
Este acercamiento bilateral adquiere aún más significado si se considera el compromiso creciente de Türkiye con Centroamérica, particularmente a través de su relación con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En 2015, Türkiye fue oficialmente admitida como Estado Observador Extrarregional, condición reconocida por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, un paso importante hacia el fortalecimiento del diálogo político y la cooperación técnica con los países miembros.
Relación económica en expansión
La relación entre Türkiye y América Latina no solo se ha desarrollado en el plano diplomático, sino también en el económico, empresarial y cultural. Turkish Airlines ha sido uno de los principales catalizadores de esta conexión: actualmente opera vuelos directos a 10 ciudades latinoamericanas y proyecta llegar a 11 destinos en total, fortaleciendo no solo el turismo, sino también los negocios, la logística y los intercambios académicos.
Este dinamismo ha venido acompañado de un crecimiento sostenido en el comercio bilateral. En 2024, el volumen de intercambios entre Türkiye y la región superó los 17.000 millones de dólares, abarcando sectores estratégicos como la minería, la energía, la salud, la construcción y la agroindustria. A esto se suma la creciente presencia de empresas turcas en países como México, Brasil, Colombia y Chile, así como los esfuerzos de instituciones como el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) y la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes (MUSIAD) para consolidar redes empresariales binacionales.
Uno de los ejemplos más recientes y representativos de este impulso económico ha sido la visita empresarial organizada por DEIK entre febrero y marzo de 2025, que incluyó escalas oficiales en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Durante esta gira, se firmaron memorandos de entendimiento con cámaras de comercio y agencias estatales, y se identificaron oportunidades concretas en sectores clave como la agricultura, la tecnología, la educación, el turismo y las infraestructuras.
Esta iniciativa no solo refuerza los lazos bilaterales, sino que proyecta una presencia turca más cohesionada en Centroamérica y el Caribe, consolidando a Ankara como un socio extrarregional con capacidad para establecer puentes de cooperación económica y diálogo institucional de largo plazo.
Otro ejemplo del creciente dinamismo económico entre Türkiye y América Latina es la profundización de lazos con Chile. En abril de 2025, el Foro Empresarial Türkiye–Chile, celebrado en Estambul, sirvió de plataforma para firmar un memorando de cooperación técnica y abrir nuevas rutas de inversión. Paralelamente, empresas turcas como ASELSAN han establecido presencia directa en Chile, fortaleciendo la cooperación en defensa, tecnología e innovación.
Esta relación estratégica se ha visto reforzada también por la reciente inauguración de vuelos directos de Turkish Airlines entre Estambul y Santiago, que actualmente operan cuatro veces por semana, facilitando además del turismo y el comercio, los intercambios académicos y la movilidad empresarial. La combinación de marcos institucionales, como el acuerdo de libre comercio y la conectividad creciente, posiciona a Chile como un socio clave y una puerta de entrada privilegiada para Türkiye en la región.
Varios países de Latinoamérica reconocen esta expansión como una oportunidad para desarrollar alianzas económicas más diversificadas. Desde Perú, el embajador César de las Casas destacó que es “un logro haber conseguido en estos 75 años la apertura de nuestras embajadas en Lima y Ankara, un hito para países que se encuentran geográficamente apartados”. Y subrayó que su nación ofrece oportunidades significativas para la inversión turca, especialmente en los sectores de minería, infraestructura, energía e irrigación. También hizo énfasis en el valor del intercambio académico y profesional como base de una relación sostenible.
Este tipo de cooperación estratégica también se refleja en las palabras del embajador del Ecuador en Türkiye, Pedro José Vintimilla Vega, quien afirmó que Quito “mira a Türkiye como un socio estratégico y complementario”, destacando áreas prioritarias como el comercio, la inversión, la tecnología, el turismo y la seguridad. A su juicio, el aniversario número 75 representa “una ocasión significativa para celebrar los sólidos lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación... y abre nuevas oportunidades para profundizar este vínculo estratégico”.
Una visión igualmente estratégica fue compartida por la embajadora de Panamá en Türkiye, Karina Arias. “Aunque Panamá puede ser considerado como un mercado pequeño para una potencia como Türkiye es la puerta de entrada a la región, a través de sus puertos y seis aeropuertos internacionales, ofreciendo una gran cantidad de Zonas Económicas Especiales para el desarrollo comercial, un sistema bancario robustecido y una economía diversificada”, señaló.
La dimensión cultural y solidaria de Türkiye en América Latina
Más allá del comercio y la representación diplomática, Türkiye ha cultivado con América Latina una relación marcada por el respeto mutuo, el diálogo político y la cooperación cultural. Esta dimensión humanista se ha visto reflejada en la creciente actividad de instituciones como la Agencia de Cooperación y Coordinación (TIKA), la Fundación Maarif, el Instituto Yunus Emre y el programa de Becas Türkiye, que han fortalecido los lazos con la región a través de la educación, la cultura y la asistencia técnica.
Desde la región, varios países reconocen esta actitud como un factor diferenciador. El embajador de Venezuela en Türkiye, Freddy Eduardo Molina, destacó que "lo que hemos sembrado en confianza y cooperación comienza a dar frutos". Y subrayó que el afecto entre los pueblos es “el mayor logro en estas siete décadas”.
Molina entiende que el vínculo con Türkiye no es sólo teoría, es un lazo concreto plasmado en hechos tangibles. “Türkiye abrió sus puertas a Venezuela, no sólo con declaraciones públicas, sino con gestos claros de solidaridad. Desde el envío de alimentos y medicinas en momentos críticos, hasta el respaldo constante en foros multilaterales, Ankara se convirtió en un aliado estratégico y profundamente humano”. Asimismo, mencionó que Türkiye ha incrementado su participación en sectores estratégicos como energía, construcción y minería, marcando “una nueva fase de inversión productiva”.
En países como Nicaragua y Bolivia, TIKA ha liderado proyectos de desarrollo agrícola y capacitación técnica, mientras que estudiantes de toda la región acceden cada año a Becas Türkiye para cursar estudios superiores en universidades turcas. La Fundación Maarif gestiona centros educativos en países como Colombia y Venezuela, y el Instituto Yunus Emre promueve la lengua y cultura turca en espacios académicos y culturales en Caracas y Ciudad de México.
La “turcomanía” en Latinoamérica
Uno de los elementos más visibles del acercamiento cultural entre Türkiye y América Latina ha sido el éxito de las series turcas, que desde hace más de una década ocupan espacios centrales en Chile, Argentina, Perú y Panamá. Hoy en día, millones de personas en toda América Latina y el Caribe —desde jóvenes hasta adultos mayores— siguen con entusiasmo las producciones turcas, en medio de una admiración creciente por la cultura, los valores familiares y el estilo narrativo que transmiten.
Este fenómeno cultural, bautizado en los medios como “turcomanía”, ha dado lugar a audiencias fieles, grupos de fans, eventos temáticos y hasta rutas turísticas inspiradas en las series, consolidando a Türkiye como un referente cultural inesperado pero cada vez más influyente en el imaginario latinoamericano.
En este contexto, la embajadora panameña Karina Arias subrayó el papel de la cultura y los medios en el acercamiento entre ambos países, señalando que “la 'turcomanía' ha tenido mucho éxito, tanto en la televisión panameña como en el resto de Latinoamérica, despertando el interés en posibles acuerdos bilaterales que permitan el intercambio de beneficios en el sector cinematográfico y otras áreas culturales”.
En el marco de esta creciente cercanía cultural, educativa y política, el embajador de la República Dominicana en Türkiye, Elvis Alam Lora, destacó la relevancia simbólica del aniversario al afirmar que esta fecha conmemora el inicio de una relación que ha madurado con el tiempo en esferas como la política, la cultura, la economía y la educación. Un vínculo, concluyó, que se ha profundizado en cantidad y en calidad, especialmente tras la pandemia.
Celebración, memoria y futuro compartido
En el marco del aniversario número 75, Türkiye ha puesto en marcha una serie de actividades conmemorativas en colaboración con embajadas latinoamericanas y centros académicos. Entre ellas destaca el papel del Centro de Estudios Latinoamericanos (LAMER) de la Universidad de Ankara, que ha servido como espacio de diálogo, investigación y visibilidad de América Latina en Türkiye durante más de una década.
Como parte de estas celebraciones, LAMER ha coordinado la publicación en turco del libro “Historia mínima del Perú”, una obra de referencia que permite acercar al lector turco a la compleja y rica trayectoria histórica del país andino.
Además, programa conferencias, encuentros académicos y presentaciones culturales con las embajadas de Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Panamá y la República Dominicana, consolidando el espíritu multilateral que caracteriza este aniversario.
A 75 años del inicio de los vínculos diplomáticos, Türkiye y América Latina fortalecen una relación que ya no se define por la distancia geográfica, sino por intereses compartidos en un mundo cada vez más interconectado. La presencia institucional turca en la región, sumada a los puentes culturales, educativos y empresariales construidos en las últimas décadas, proyecta una nueva etapa de colaboración más profunda, estratégica y humana.