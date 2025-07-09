Más de 6.000 personas partieron este martes desde Nezuk, en Bosnia y Herzegovina, en la Marcha por la Paz anual que se dirige a Srebrenica para honrar a los miles de niños y hombres bosnios musulmanes asesinados durante el genocidio del 11 de julio de 1995.

Durante los próximos tres días, los participantes recorrerán 100 kilómetros hasta Potocari, siguiendo la ruta que los bosnios tomaron hace 30 años en un intento desesperado por alcanzar los territorios libres de Tuzla o Kladanj.

Este año, la marcha la encabezan los propios sobrevivientes.

Se espera que los caminantes lleguen a Potocari el jueves 10 de julio, antes de un funeral colectivo al día siguiente en el Centro Conmemorativo de Srebrenica-Potocari, donde serán enterrados los restos de siete víctimas del genocidio recientemente identificadas.

La 21ª Marcha por la Paz conmemora el aniversario número 30 del genocidio ocurrido en Srebrenica, una zona designada como “segura” por la ONU.

Para los sobrevivientes, caminar esta ruta es una forma de procesar el trauma y también una responsabilidad de compartir sus historias con las nuevas generaciones.

Entre los participantes se encuentra Ademir Mesic, quien se une a la marcha por decimocuarta vez y afirma que cada año es difícil caminar por esa ruta y escuchar lo que los sobrevivientes debieron soportar.

“Oír los testimonios de los sobrevivientes mientras se recorre el mismo camino que ellos tomaron, es una sensación diferente”, dice. “El mensaje es que nunca debe volver a ocurrir”.

Adolescentes como Edin Djogaz, de 16 años, de Tuzla, y Ajna Trapo, de 17, de Travnik, también se unieron a la marcha para honrar a las víctimas y preservar la memoria del genocidio.

“Mientras caminas por el lugar donde asesinaron a personas, muchos pensamientos pasan por tu mente”, dice Trapo.

Para Hana Malkic, de 17 años, es su primera marcha. “Creo que esto es lo mínimo que podemos hacer”, dice.

