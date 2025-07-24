El Parlamento de Israel, conocido en hebreo como la Knéset, aprobó el miércoles una moción no vinculante que propone la anexión de Cisjordania ocupada al territorio de Israel. La iniciativa fue condenada categóricamente por Türkiye y otros países, que la consideraron una “provocación” sin legitimidad alguna.

La propuesta no tiene carácter legal ni legislativo, sino que se presentó como “una declaración de la Knéset”. Votaron a favor 71 de los 120 miembros de la asamblea, mientras que 13 se opusieron, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

"La soberanía en Judea y Samaria", nombre que Israel utiliza para Cisjordania, territorio que ocupa ilegalmente desde 1967, es "parte integral de la realización del sionismo y la visión nacional del pueblo judío", afirma el texto, según reporta la agencia de noticias AFP.

"La anexión de Cisjordania fortalecerá el Estado de Israel y su seguridad, y evitará cualquier cuestionamiento del derecho fundamental del pueblo judío a la paz y la seguridad en su patria", añde el documento.

Israel mantiene el control total de Cisjordania ocupada desde la guerra de Oriente Medio de 1967. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, casi 1.000 palestinos han sido asesinados y más de 7.000 resultaron heridos en el territorio ocupado por las fuerzas israelíes y colonos ilegales, según el Ministerio de Salud palestino.

En una opinión histórica emitida en julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.