A la sombra de uno de los asedios urbanos más brutales que ha vivido Europa, una nueva y escalofriante investigación reabre viejas heridas.

Fiscales en Milán han iniciado un caso por las acusaciones de que, durante el asedio a Sarajevo entre 1992 y 1996, extranjeros adinerados –principalmente italianos– pagaron para participar en “safaris humanos” o “safaris de la muerte”, en los que les disparaban a civiles desarmados desde posiciones serbobosnias en las colinas que dominan la ciudad.

Aunque muchos han conocido los estremecedores hechos desde que ocurrieron, estos volvieron a ganar atención con el impactante documental “Sarajevo Safari”, del director esloveno Miran Zupanic y estrenado en 2022, que revela testimonios en los que se describe este macabro turismo de guerra

De acuerdo a lo revelado por este documental –y por el expediente que el periodista Ezio Gavazzeni ahora presentó a los fiscales– varias decenas, tal vez hasta un centenar, de “francotiradores de fin de semana” viajaron a Bosnia sin ninguna ideología diferente a una pasión por las armas y una emoción perversa.

Las revelaciones confirman lo que los sobrevivientes han denunciado durante décadas, según Albinko Hasic, fundador de BosnianHistory.com , una plataforma dedicada a explorar en profundidad la historia de Bosnia y Herzegovina.

“El asedio a Sarajevo nunca fue una batalla entre dos fuerzas iguales. Fue una campaña sistemática de terror contra civiles que fueron cercados, aislados y deliberadamente atacados”, sostiene Hasic, también experto en historia, en una conversación con TRT World.

“Sarajevo vivió el asedio más largo de cualquier capital en la historia moderna, y miles fueron asesinados mientras hacían las cosas más cotidianas: cuando caminaban al trabajo, recogían agua, o trataban simplemente de sobrevivir”, agrega.

Gavazzeni, quien presentó una denuncia de 17 páginas en Milán, afirma que su evidencia incluye testimonio de funcionarios de inteligencia, un informe de la exalcaldesa de Sarajevo Benjamina Karic, e incluso notas de archivo que sugieren que la inteligencia bosnia había transmitido advertencias sobre lo que estaba sucediendo a los servicios militares italianos en 1993-1994.

La supuesta logística para los viajes apunta a una red: los participantes se reunían en Trieste, volaban a Belgrado vía la aerolínea chárter yugoslava Aviogenex, y desde allí eran escoltados a las colinas controladas por los serbios donde podían abrir fuego.

Quizás el aspecto más depravado de estos “safaris humanos” lo destaca Gavazzeni al señalar que había una “lista de precios” para los objetivos humanos.

Según la denuncia, disparar a un niño supuestamente costaba más que dispararle a un hombre, que a su vez costaba más que disparar a una mujer, mientras que a los ancianos supuestamente se les podía disparar “gratis”.

Las sumas son impresionantes. En términos actuales, los participantes supuestamente pagaron entre 80.000 euros (92.000 dólares) y 100.000 euros (115.000 dólares) por un fin de semana.

Según Hasic, lo que ahora es ampliamente conocido como el “Safari de Sarajevo” cobró relevancia a través de los testimonios de sobrevivientes, reportajes en tiempos de guerra y evidencia documental posterior.

“Durante todo el asedio, residentes reportaron haber visto extranjeros desconocidos en la línea de frente, a menudo portando armas avanzadas o inusuales. Los periodistas de la época también notaron casos donde visitantes eran escoltados a puestos de francotiradores con vistas a la ciudad”, explica Hasic.

Una evaluación colectiva de la evidencia revela un patrón claro.

“Los sobrevivientes han hablado de ello repetidamente. Los periodistas documentaron casos durante la guerra. Los funcionarios de inteligencia lo registraron. Y las últimas investigaciones han presentado nuevos testimonios y material. Cualquier relato individual podría parecer fragmentario por sí solo, pero juntos se refuerzan mutuamente y forman una imagen coherente”, añade Hasic.

Bombardeo constante