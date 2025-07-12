Srebrenica, Bosnia y Herzegovina – Las lápidas blancas se alinean una tras otras, entre las montañas que fueron testigos hace 30 años de la masacre más brutal en Europa desde el Holocausto. Poner un pie en el Centro Conmemorativo de Srebrenica-Potocari conlleva un compromiso implícito: pedir justicia y honrar la memoria de los 8.000 bosnios musulmanes asesinados en el genocidio del 11 de julio de 1995.

Y esto fue lo que sintieron miles de personas que se acercaron este viernes al cementerio, en el este de Bosnia y Herzegovina, para despedir a las víctimas identificadas este año. Un acto que se repite cada julio , pero que esta vez tuvo una carga particular: el aniversario número 30.

Muchas madres se sientan junto a las tumbas de sus hijos bajo un sol abrasador. Algunas parecen haber encontrado algún tipo de paz, mientras que otras siguen derramando las mismas lágrimas que inundan sus rostros hace tres décadas, cuando el ejército serbio-bosnio perpetró el genocidio durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Aunque los bosnios reciben a los visitantes con una sonrisa, el extenso cementerio, con más de 6.000 tumbas, está cubierto por un manto de solemnidad, donde toda expresión de alegría se desvanece. Allí, frente a la antigua fábrica de baterías de Potocari, donde se cometieron ejecuciones a sangre fría, el peso del recuerdo se siente a cada paso.

"Es muy duro para nosotros… Lo más importante es no olvidar, calmar el alma de quienes pasaron por esto. Y que nunca vuelva a ocurrir, en ningún lugar del mundo”, dice a TRT Ajka Rotic, quien este viernes dio sepultura a su madre, Fata Bektic, tras décadas de búsqueda.

Durante años y años, las familias han buscado en las fosas comunes algún rastro, algún hueso que pudiera compararse con su ADN y les permitiera conocer el destino de los suyos. Hubo años en que se logró identificar y enterrar a cientos de personas. Este año, en cambio, fueron apenas siete ataúdes, muy pequeños, con unos pocos huesos. La víctima más joven enterrada tenía 19 años al momento de su asesinato y la mayor, 67.

“Los familiares han estado en algunos casos hasta 30 años esperando identificar los restos de su ser querido. Para muchos, este entierro es una forma de cerrar un ciclo, que no significa olvidar lo que ha ocurrido ni mucho menos…”, explica Gervasio Sánchez, periodista que cubrió la guerra en Bosnia, en conversación con TRT Español desde el cementerio.

Hay familiares que han encontrado restos de sus seres queridos, pero los esqueletos están incompletos. “En algunos casos ha decidido enterrarlos tal como estaban y en otros casos han preferido guardarlos hasta que se completen y se encuentren el resto”, añade Sánchez.

"Esto me vuelve a traer todos los recuerdos. Todos los días es duro, pero hoy en particular es diferente”, cuenta Liubeca, mujer bosnia de 43 años, en las puertas del cementerio, en diálogo con TRT Español. “Me hace volver a ese momento en que vi por última vez a mi padre y a mi hermano. Están enterrados aquí: a mi padre lo sepultamos en 2009, y a mi hermano lo encontramos en 2012”, dice.

Liubeca relata que, tras la guerra, se fue como refugiada a Estados Unidos, donde tuvo que reconstruir su vida. A pesar de la distancia, visita el cementerio cada julio y lo hace junto a su hija, Leila, que hoy tiene 22 años.

"Es muy importante que estas historias pasen de generación en generación. Es parte de lo que somos, de nuestra historia. Estar hoy acá genera sensaciones muy fuertes”, dice Leila.

Ella es una de los miles de jóvenes que participaron en la jornada; algunos como voluntarios, otros como parte de la nueva generación que hereda el deber de recordar. Jóvenes que, en algún momento, se toman un tiempo para acercarse a llorar a las víctimas, a abrazar a una madre o hermano, y a ofrecer una palabra de consuelo.

“Lo mínimo que podemos hacer es recordar”





Unas 150.000 personas se congregaron este viernes en el cementerio para participar de la ceremonia de entierro, acompañada por oraciones y prácticas islámicas. Aunque entre las lápidas destaca una con una cruz cristiana, la gran mayoría de las víctimas eran musulmanas y fueron enterradas según esta tradición.