Cada 11 de julio se conmemora uno de los capítulos más atroces en la historia de Europa: el genocidio de Srebrenica de 1995, en el que más de 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados en una zona designada como “segura” por la ONU.

Miles de cuerpos todavía siguen sin identificarse. Este año, en el aniversario número 29 del genocidio, 14 víctimas identificadas recientemente fueron enterradas al lado de familiares, amigos y compatriotas que sufrieron su mismo destino, en un cementerio en Potocari, en el este de la actual Bosnia y Herzegovina.

La víctima más joven enterrada este año fue Beriz Mujic. Lo asesinaron cuando tenía 17 años, en julio de 1995 en la zona de Suceska, y sus restos fueron exhumados en el municipio de Srebrenica. Lo enterraron junto a su hermano, Hazim. Aún no se ha encontrado el cuerpo de su padre, Omer Mujic.

Con esta ceremonia, el número de víctimas que se encuentran en el cementerio memorial aumenta a 6.765.

La guerra de Bosnia y la antesala del genocidio

El genocidio de Srebrenica ocurrió en el marco de la guerra de Bosnia (1992-1995).

Tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, varios países de los Balcanes se independizaron. Los bosnios que vivían en la República Serbia de Bosnia, también llamada República Srpska, hicieron un referéndum en 1992, tras el cuál nació la República de Bosnia y Herzegovina.

Este referéndum fue rechazado por los serbio-bosnios, que por su parte buscaban establecer una república de étnia predominantemente serbia y sin la presencia de musulmanes bosnios. Su Ejército comenzó a atacar ciudades y pueblos de mayoría musulmana y, bajo la excusa de anexarlos a su territorio, dieron comienzo a una limpieza étnica contra los musulmanes-bosnios.

Así comenzaba una sangrienta guerra que duró tres años y se cobró la vida de más de 100.000 personas. Además, más de dos millones que fueron desplazadas de sus hogares.

Srebrenica, un refugio para los que escapaban de la guerra

Durante este período, miles y miles de musulmanes bosnios que escapaban de los ataques del Ejército se refugiaron en Srebrenica.

Esta zona estaba bajo control de la República de Bosnia y Herzegovina, y había sido designada como un área “segura” por Naciones Unidas. Tras adoptar la Resolución 819, la ONU envió una misión de cascos azules, encabezada por soldados holandeses, que debían proteger a los bosnios.

Pero las fuerzas serbio-bosnias sitiaron el enclave. Tomaron control de las vías de acceso e impidieron el ingreso de medicinas, alimentos y ayuda humanitaria.

Organizaciones denunciaron que estaban llevando a cabo un proceso de limpieza étnica. Sin embargo, la ONU decidió no incrementar las fuerzas de paz; por el contrario, redujo el número de soldados a 400, sabiendo que sería insuficiente para proteger a los civiles bosnios de los militares serbio-bosnios.