Cada 11 de julio se conmemora uno de los capítulos más atroces en la historia de Europa: el genocidio de Srebrenica de 1995, en el que más de 8.000 musulmanes bosnios fueron asesinados en una zona designada como “segura” por la ONU.
Miles de cuerpos todavía siguen sin identificarse. Este año, en el aniversario número 29 del genocidio, 14 víctimas identificadas recientemente fueron enterradas al lado de familiares, amigos y compatriotas que sufrieron su mismo destino, en un cementerio en Potocari, en el este de la actual Bosnia y Herzegovina.
La víctima más joven enterrada este año fue Beriz Mujic. Lo asesinaron cuando tenía 17 años, en julio de 1995 en la zona de Suceska, y sus restos fueron exhumados en el municipio de Srebrenica. Lo enterraron junto a su hermano, Hazim. Aún no se ha encontrado el cuerpo de su padre, Omer Mujic.
Con esta ceremonia, el número de víctimas que se encuentran en el cementerio memorial aumenta a 6.765.
La guerra de Bosnia y la antesala del genocidio
El genocidio de Srebrenica ocurrió en el marco de la guerra de Bosnia (1992-1995).
Tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, varios países de los Balcanes se independizaron. Los bosnios que vivían en la República Serbia de Bosnia, también llamada República Srpska, hicieron un referéndum en 1992, tras el cuál nació la República de Bosnia y Herzegovina.
Este referéndum fue rechazado por los serbio-bosnios, que por su parte buscaban establecer una república de étnia predominantemente serbia y sin la presencia de musulmanes bosnios. Su Ejército comenzó a atacar ciudades y pueblos de mayoría musulmana y, bajo la excusa de anexarlos a su territorio, dieron comienzo a una limpieza étnica contra los musulmanes-bosnios.
Así comenzaba una sangrienta guerra que duró tres años y se cobró la vida de más de 100.000 personas. Además, más de dos millones que fueron desplazadas de sus hogares.
Srebrenica, un refugio para los que escapaban de la guerra
Durante este período, miles y miles de musulmanes bosnios que escapaban de los ataques del Ejército se refugiaron en Srebrenica.
Esta zona estaba bajo control de la República de Bosnia y Herzegovina, y había sido designada como un área “segura” por Naciones Unidas. Tras adoptar la Resolución 819, la ONU envió una misión de cascos azules, encabezada por soldados holandeses, que debían proteger a los bosnios.
Pero las fuerzas serbio-bosnias sitiaron el enclave. Tomaron control de las vías de acceso e impidieron el ingreso de medicinas, alimentos y ayuda humanitaria.
Organizaciones denunciaron que estaban llevando a cabo un proceso de limpieza étnica. Sin embargo, la ONU decidió no incrementar las fuerzas de paz; por el contrario, redujo el número de soldados a 400, sabiendo que sería insuficiente para proteger a los civiles bosnios de los militares serbio-bosnios.
La fatídica noche del 11 de julio de 1995
En julio de 1995, el ejército serbio-bosnio invadió la ciudad con tanques. Solo en la noche del 11 de julio, mataron a más de 2.000 musulmanes-bosnios.
Se estima que 15.000 habitantes de la ciudad huyeron a las montañas, pero los militares los persiguieron y asesinaron aproximadamente a 6.000.
El resto de la población musulmana-bosnia de Srebrenica, aproximadamente 25.000 mujeres, niños y ancianos, fueron expulsados por la fuerza, tras sufrir terror y abusos por parte de las tropas serbio-bosnias.
Se trató de la mayor masacre en Europa desde el Holocausto. Los cadáveres de las víctimas fueron descubiertos en fosas comunes en 570 lugares diferentes de todo el país.
Condenados por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio
La Corte Internacional de Justicia (ICJ) y el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia (ICTY) reconocieron como acto de genocidio la masacre de musulmanes-bosnios en Srebrenica por parte del Ejército serbio-bosnio.
Ratco Mladic, jefe de Estado Mayor del Ejército serbio-bosnio durante la guerra, fue arrestado en mayo de 2011 tras pasar 16 años prófugo. Finalmente, fue condenado en 2021 a cadena perpetua por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Se le conoce bajo el apodo “el carnicero de los Balcanes”.’
Por su parte, Radovan Karadzic, presidente de la República Serbia de Bosnia entre 1992 y 1996, escapó tras el fin de la guerra y estuvo oculto hasta 2008, cuando fue capturado y sometido a juicio. En el 2019 se le condenó a cadena perpetua.
Sin embargo, la Justicia ha tardado en condenar a los responsables del genocidio y en reconocer los crímenes de limpieza étnica. A día de hoy, siguen sin respuesta muchas incógnitas y se desconoce el paradero de alrededor de 7.000 bosnios desaparecidos durante la guerra.
La conmemoración del genocidio para que no se repita
El Día Internacional de Reflexión y Conmemoración del Genocidio de Srebrenica de 1995 fue reconocido por la ONU en mayo de este año, en una histórica resolución impulsada por Ruanda y Alemania.
Algunos países también conmemoran oficialmente este día, entre ellos, Türkiye. A través de un decreto presidencial, este jueves declaró oficialmente el 11 de julio como una fecha para “compartir el dolor, condenar el genocidio y los crímenes contra la humanidad y crear conciencia mundial a través de eventos especiales de recuerdo, actividades educativas, e iniciativas de sensibilización pública en honor de las víctimas del genocidio de Srebrenica".
En este marco, el presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que “Türkiye seguirá haciendo todo lo posible para garantizar que se haga justicia y que los perpetradores de la masacre rindan cuentas”.
El mandatario envió sus más sentidas condolencias a las familias de los mártires y a todos los hermanos bosnios.
Sostuvo que, para mantener la paz y la estabilidad permanentes en Bosnia y Herzegovina, se deben dejar atrás todo tipo de discursos de odio, y se deben buscar formas de promover la cultura de la paz, la tolerancia y la reconciliación.