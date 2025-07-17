Srebrenica, Bosnia y Herzegovina — Memoria y justicia. Eso es lo que piden las Madres de Srebrenica, quienes desde hace 30 años buscan los restos de sus hijos desaparecidos en el genocidio de 1995 que marcó la historia de Bosnia y Herzegovina. Un lema que –mientras escuchaba las oraciones del funeral en el Centro Conmemorativo de Srebrenica-Potocari– me recordó otro que llevo escuchando como argentina en mis 30 años de vida: “Memoria, Verdad y Justicia”, un pedido reiterado de las Madres de Plaza de Mayo.

Durante los actos de conmemoración por el aniversario del genocidio en Srebrenica —donde más de 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados por el ejército serbio en medio de la Guerra de Bosnia—, la mayoría de personas viste de blanco. Es un pedido de la asociación de madres, que sugirió usar ese color porque, dijeron, representa la inocencia de quienes fueron asesinados.

En medio del silencio, sobresalen los rostros de mujeres mayores: algunas lloran sobre los ataúdes, otras permanecen sentadas durante horas frente a las tumbas. Algunas están solas, otras se mueven en grupo, acompañándose en su duelo.

Por momentos, estar en el cementerio, con sus más de 6.000 lápidas blancas, produce escalofríos, incluso bajo el sol del verano. Poco después de ingresar, una mujer se me acerca, me sonríe y me ofrece un pañuelo con la inscripción “Recuerden Srebrenica”. Hablando en bosnio y con gestos, me mostró cómo colocármelo sobre la cabeza.

Miré a mi alrededor y noté que todas las mujeres tenían el cabello cubierto. Muchas de ellas, musulmanas, llevaban el hiyab por motivos religiosos. Otras, como yo, usaban el pañuelo que la asociación repartió ese día entre los asistentes como un gesto de solidaridad.

Fue en ese momento que pensé en las Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, y en sus simbólicos pañuelos que también les cubren el cabello y se atan por debajo del cuello. Volví a mirar a mi alrededor y me pregunté si sería un deja vú. Como cuando en manifestaciones o actos, había visto a Estela de Carlotto, a Hebe de Bonafini o Nora Cortiñas –legendarias figuras de las Madres de mi país– con pañuelos muy similares en la cabeza: el símbolo de una lucha por la verdad y la justicia que marcó a mi patria.

Sentí que, salvando las diferencias, lo que unía a esa mujer bosnia que me regaló el pañuelo y a las madres argentinas era real: una búsqueda eterna de justicia, de verdad y de memoria. Mujeres bosnias y argentinas, conectadas por luchas similares, aunque con diferentes historias, idioma, religión, cultura, y con más de 11.000 kilómetros de distancia.

En Bosnia, el pañuelo se ha convertido en un símbolo de lucha, porque fueron ellas, las madres, quienes sostuvieron la memoria. Representa a las mujeres que cargaron con el peso de la ofensiva, durante y después.

En Argentina, en cambio, el pañuelo blanco nació de otra necesidad: reconocerse entre ellas. Fue una adaptación del pañal de tela de sus hijos desaparecidos. Los que les arrebataron. Pero, al igual que en Bosnia, terminó convirtiéndose en una marca imborrable de la resistencia.

Ahora bien, así como ambas luchas tienen similitudes, también tienen grandes diferencias que no se pueden obviar.

Srebrenica y la lucha por la verdad

La guerra que siguió a la desintegración de Yugoslavia se cobró más de 100.000 vidas en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995, la mayoría bosnios musulmanes. Pero Srebrenica se convirtió en la página más oscura del conflicto.

En julio de 1995, el ejército serbobosnio tomó Srebrenica, a pesar de ser una "zona segura" declarada por la ONU. Allí, asesinó a cerca de 8.000 hombres y jóvenes.

Tras el genocidio, el peso de descubrir lo que había ocurrido recayó sobre las familias. Así nació el activismo de estas madres, hermanas y esposas que perdieron a seres queridos. La primera reunión organizada por familiares de víctimas del genocidio fue en Tuzla el 11 de julio de 1996: marcó el inicio del activismo organizado entre los supervivientes.

Durante todos estos años, la organización ha estado buscando personas desaparecidas. Participa en exhumaciones, en el proceso de identificación y entierro de las víctimas, y acompaña a los sobrevivientes.