A lo largo de la noche del 13 al 14 de junio, Irán ha respondido al ataque ilegal israelí penetrando sus defensas aéreas con decenas de misiles balísticos. Israel ha sido apoyado por los Estados Unidos para neutralizar gran parte de los hasta 200 proyectiles lanzados por Irán. Israel inició una escalada del conflicto con Irán mediante un ataque en violación del derecho internacional.

Como parte de esta respuesta, Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra el complejo Kirya en Tel Aviv, sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel y del Ministerio de Defensa, según informaron medios locales e internacionales. La instalación, considerada una de las más sensibles y fortificadas del país, alberga las oficinas centrales de inteligencia, comando y coordinación de operaciones militares.

El complejo Kirya, conocido como el “Pentágono israelí”, fue alcanzado por misiles iraníes en la madrugada del viernes. Videos verificados por The New York Times mostraron al menos un misil impactando en las inmediaciones de la Torre Marganit, un edificio situado junto al recinto militar. Las imágenes revelan misiles interceptores siendo lanzados al cielo, seguidos de una explosión cercana a la torre.

La cadena Fox News publicó grabaciones del lugar afectado, donde se observan daños considerables. El corresponsal Trey Yingst reportó desde el terreno: “Los iraníes han respondido con tres oleadas de misiles balísticos. Este es el equivalente israelí al Pentágono, el Kirya, y un edificio en este complejo acaba de ser alcanzado”.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el complejo al momento del ataque, el portavoz militar israelí Effie Defrin se vio obligado a interrumpir sus declaraciones debido a una alerta de seguridad que activó el protocolo de “alerta defensiva”, según se escuchó en el sistema de megafonía del lugar.

Aunque las autoridades israelíes no reportaron víctimas dentro del recinto militar, medios locales confirmaron que áreas residenciales y comerciales en los alrededores de Tel Aviv sufrieron impactos, con múltiples heridos y daños materiales.

Evacuaciones, heridos y destrucción en Tel Aviv y Ramat Gan

Según el medio público israelí Kan, el número de muertos por los ataques iraníes aumentó a tres, mientras que 91 personas resultaron heridas, incluyendo tres en estado grave o crítico. Kan informó que una mujer herida durante la primera ola de misiles falleció posteriormente. Otros dos israelíes murieron a causa de impactos registrados en el centro del país.

El noticiero israelí Channel 12 detalló que aproximadamente 300 personas fueron evacuadas en la zona metropolitana de Tel Aviv debido a daños en viviendas, mientras que otras 100 fueron evacuadas en el municipio vecino de Ramat Gan. Según el diario Haaretz, nueve edificios fueron destruidos completamente en Ramat Gan como resultado del impacto directo de misiles iraníes. Además, se reportaron daños en cientos de apartamentos y vehículos en la misma localidad.

Imágenes difundidas desde Tel Aviv muestran una lluvia de misiles cayendo sobre la ciudad, en lo que ha sido descrito por medios locales como una ofensiva de una magnitud sin precedentes. Las escenas de destrucción han planteado nuevos cuestionamientos en torno a la eficacia de los sistemas de defensa aérea israelíes.