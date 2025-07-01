En los últimos años, todo parecía indicar que, de a poco, Estados Unidos y Cuba habían logrado avanzar en el terreno diplomático. Pero el Gobierno del presidente Donald Trump ha dado un giro. En un movimiento que anticipa un endurecimiento significativo de la política hacia la isla, el mandatario ha ordenado este lunes una revisión completa de las medidas vigentes, con el objetivo de diseñar nuevas sanciones que podrían profundizar aún más el aislamiento económico y social cuyas consecuencias afectan a la población cubana.

Según un memorando oficial publicado por la Casa Blanca, los miembros del gabinete tendrán un plazo de 30 días para examinar las sanciones actuales y presentar propuestas concretas para endurecerlas.

La medida no sorprende, ya que Trump ha declarado previamente su intención de rescindir el alivio de sanciones y otras penalizaciones aplicadas hacia La Habana durante los gobiernos de los presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden.

Sanciones económicas



Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace más de seis décadas y ha rechazado reiteradamente los llamados internacionales a levantarlo, incluso tras solicitudes en foros como la ONU.

La revisión anunciada este lunes estará centrada en restringir las transacciones financieras que “beneficien desproporcionadamente al Gobierno cubano, a sus fuerzas armadas, agencias de inteligencia o de seguridad”. En este marco, prohibiría transacciones con entidades gestionadas por el ejército cubano, como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y sus empresas afiliadas. Dada la influencia de estas corporaciones en la economía nacional, esta medida podría generar un gran impacto.

Suspensión del turismo y restricciones de visa

Entre las medidas más contundentes que se barajan está la posible suspensión total del turismo hacia la isla, un golpe duro para un sector clave en la economía del país. Además, se prevé una reducción drástica de los viajes educativos, otro pilar de ingresos y contactos bilaterales. Plataformas digitales como Airbnb ya han reaccionado, suspendiendo pagos a anfitriones cubanos, mientras que se estudia prohibir intercambios con funcionarios oficiales cubanos en Estados Unidos.

Además, recientemente la administración Trump ha ampliado las restricciones de visado contra funcionarios cubanos y aquellos vinculados a las misiones médicas en el extranjero.

Esta última fue impulsada en parte por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que lo ha calificado como una forma de “trabajo forzado”. Rubio, senador de origen cubano cuya familia abandonó Cuba antes de la revolución de 1959, es uno de los principales impulsores del endurecimiento de las políticas de EE.UU. contra la isla, alegando presuntas violaciones de derechos humanos en la isla.