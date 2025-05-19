Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó esta semana a Oriente Medio, hizo paradas destacadas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pero evitó deliberadamente a Israel. La omisión llamó la atención, especialmente considerando la reputación de Trump como uno de los aliados más firmes de Israel y su antigua relación cercana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
La campaña de Trump ha insistido en que la ausencia no fue un desaire intencional. Sin embargo, el diario The Washington Post informó que los dos líderes ya no están en contacto directo, y un exfuncionario estadounidense señaló que “Trump ya no ve valor en tratar con él”.
El desaire simbólico, aunque negado, refleja una realidad política más profunda: el creciente aislamiento de Netanyahu, incluso entre aliados tradicionales. Antes visto como una figura clave del poder regional y socio estratégico de EE.UU., Netanyahu se encuentra cada vez más solo, como consecuencia de su estrategia de ofensiva implacable en Gaza y su desafío a la presión interna e internacional.
Durante los últimos veinte meses, el gobierno israelí ha intensificado sistemáticamente su ofensiva en Gaza: comenzó con una invasión total del norte de Gaza en octubre de 2023, avanzó hacia Jan Yunis en diciembre, luego a Rafah en mayo de 2024, volvió al norte en octubre y retomó Rafah y otras zonas en marzo de 2025. Más de 52.000 personas han muerto en el proceso, dos tercios de ellas mujeres y niños.
Netanyahu ha sido la figura central detrás de esta ofensiva militar, ampliamente calificada de genocida por observadores internacionales. Su estrategia de “victoria total” ha continuado con una firmeza inquebrantable, a pesar de la creciente condena y presión tanto en el país como en el extranjero.
Los llamados de aliados clave, incluidos Estados Unidos, han sido en gran parte ignorados. Los fallos de tribunales internacionales no han logrado modificar su curso. Incluso las disensiones dentro del liderazgo militar e inteligencia de Israel han tenido poco impacto; Netanyahu ha ignorado o enfrentado abiertamente a sus propios altos mandos.
Descontento interno ignorado
A medida que la ofensiva se prolonga, han empezado a aparecer grietas dentro del estamento militar israelí. En mayo de 2024, el entonces jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, describió la situación en Gaza como “interminable” y criticó a Netanyahu por no tener una estrategia clara y coherente.
Un mes después, el portavoz del ejército, Daniel Hagari, cuestionó públicamente la viabilidad de erradicar a Hamás, lo que evidenció las tensiones persistentes entre Netanyahu y los altos mandos de defensa. “Eso de destruir a Hamás, hacer que desaparezca... es simplemente echarle arena en los ojos al público”, dijo. Netanyahu desestimó esas advertencias y siguió adelante con su estrategia de “victoria total”.
También ignoró la opinión pública israelí. Durante la tregua de enero, el apoyo a una solución negociada creció significativamente: el 69 % de los israelíes respaldaba un acuerdo para liberar a los rehenes, frente a solo un 21 % que se oponía. Sin embargo, Netanyahu reanudó los bombardeos sobre Gaza el 19 de marzo. Al mes siguiente, casi 1.000 veteranos de la Fuerza Aérea firmaron una carta abierta exigiendo el regreso de los rehenes, incluso si eso implicaba detener los combates. Académicos, médicos, exembajadores, estudiantes y líderes del sector tecnológico emitieron llamamientos similares. Netanyahu, una vez más, los ignoró.
El sucesor de Halevi, el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir, advirtió recientemente a los ministros que lanzar una nueva operación de gran envergadura podría poner en peligro la vida de los rehenes. “Los dos objetivos de la guerra —derrotar a Hamás y rescatar a los rehenes— son problemáticos entre sí”, dijo a los ministros.
Netanyahu no se inmutó. En cambio, declaró que la “victoria” sobre Hamás —y no el regreso de los rehenes— era el objetivo supremo de la ofensiva. A inicios de mayo, su gobierno aprobó una nueva movilización de reservistas y amplió la ofensiva, incluyendo planes para el desplazamiento forzado de civiles desde el norte de Gaza.
Desafíos más allá de las fronteras
El desafío de Netanyahu ha trascendido las fronteras de Israel. En abril de 2024, el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió a Israel que no invadiera Rafah a gran escala, amenazando con suspender los envíos de armas si lo hacía. Netanyahu desoyó la advertencia y siguió adelante, arrasando la ciudad. Seis meses después, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra. Su respuesta: “Seguiremos haciendo todo lo que debamos hacer”.
Y luego está Trump. Antes de su reciente gira por Oriente Medio, el presidente estadounidense había expresado su esperanza de avanzar en las negociaciones entre Israel y Hamás. En su lugar, Netanyahu redobló su postura: su gobierno avanzó con un plan para reocupar toda Gaza, arrasar los edificios que aún quedaban en pie y desplazar por la fuerza a la población palestina sobreviviente hacia una única “zona humanitaria”.
Aunque la campaña de Trump insiste en que la omisión de Israel durante su visita no fue intencional, el patrón más amplio cuenta otra historia. Se informa que los dos líderes ya no se comunican directamente. El secretario de Defensa de Trump canceló una visita programada a Israel, y el embajador de EE.UU. declaró públicamente que Washington no tiene la obligación de coordinar decisiones regionales con el gobierno israelí. La distancia diplomática, aunque se exprese con cortesía, subraya el creciente aislamiento de Netanyahu, incluso entre quienes antes estaban más alineados con él.
Aun así, Netanyahu ha permanecido desafiante. “Israel se defenderá solo si es necesario”, declaró. Su ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró esa postura, señalando su disposición a enfrentar amenazas regionales sin el respaldo de EE.UU., y sin importar la paciencia estadounidense.
El costo de la desobediencia
La histórica actitud desafiante de Netanyahu ha tenido un alto costo. Su estrategia ha prolongado la ofensiva mucho más allá de los límites de la doctrina israelí tradicional de conflictos breves.
Más de diez países han reducido sus lazos con Israel, mientras que otros —incluidos España, Irlanda, Eslovenia y Noruega— han reconocido formalmente al Estado de Palestina. Francia ha insinuado que podría seguir el mismo camino. La posición global de Israel se ha deteriorado, incluso entre sectores clave de la opinión pública estadounidense. Las consecuencias legales también han aumentado, con acusaciones de genocidio presentadas ante la Corte Internacional de Justicia e investigaciones en curso por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional.
A nivel interno, el costo económico sigue creciendo. Las calificaciones crediticias han bajado, la construcción está paralizada y el turismo ha disminuido. La emigración aumentó un 285% en 2024, con casi una cuarta parte de los israelíes considerando dejar el país debido al aumento de la inseguridad, convirtiendo a Israel, irónicamente, en uno de los lugares más peligrosos para sus propios ciudadanos.
A medida que aumenta la presión, la pregunta ya no es si la estrategia de Netanyahu puede tener éxito, sino si la búsqueda de la “victoria total” ya ha infligido un daño irreversible al propio Estado que afirma proteger.
El periodista israelí Ben Caspit planteó recientemente la pregunta: “¿Cuál es el problema con la victoria absoluta?” y se respondió a sí mismo: “Ninguno, salvo por el hecho de que no existe. Es una ilusión. Un delirio”. El exjefe del Shin Bet, Ami Ayalon, expresó un sentimiento similar en julio, insistiendo en que no hay una solución militar para derrotar a Hamás. La única vía viable, argumentó, es ofrecer una idea mejor tanto para israelíes como para palestinos.
Pero Netanyahu, atrapado por la política y la psicología del desafío, no busca mejores ideas. Su estrategia ha encerrado a Israel en un ciclo interminable de escalada con costos crecientes.
Este rumbo podría cambiar solo si los israelíes eligen un nuevo liderazgo con una visión más realista —o, más probablemente, si una presión sostenida de EE.UU. logra finalmente frenar los impulsos de Netanyahu. Hasta entonces, la profunda crisis de Israel en Gaza está lejos de terminar.