EE.UU. sanciona a Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina, por denunciar la complicidad de grandes empresas en la ocupación israelí. La medida fue anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien la acusó de “abusar de su mandato” y de impulsar acciones legales contra funcionarios y compañías de EE.UU. e Israel.

¿El contexto? Días antes, Albanese publicó un informe donde denuncia que firmas como Microsoft, Alphabet, Amazon y Palantir proveen tecnología militar, infraestructura y sistemas de vigilancia usados en los territorios palestinos ocupados. Pero las presiones contra Albanese no son nuevas. En abril, ya intentaron frenar su reelección por denunciar en la ONU lo que ella describe como una limpieza étnica y genocidio en Palestina.