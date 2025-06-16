El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió con agrado las recientes declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre poner fin al conflicto entre Israel e Irán, y enfatizó la necesidad de una acción inmediata para prevenir una catástrofe que arrase todo Oriente Medio.

Durante una conversación telefónica, los dos líderes abordaron el conflicto entre Israel e Irán, las relaciones bilaterales y los asuntos regionales, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye este domingo en X.

Erdogan reiteró que la diplomacia es el único camino viable para resolver el asunto del programa nuclear de Irán. En esa línea, expresó la disposición de Ankara para realizar todos los esfuerzos posibles que lleven a este fin, incluyendo la facilitación.

Los ataques de Israel contra Irán han causado “daños civiles y económicos irreversibles” para ambas partes, afirmó el presidente turco, subrayando la necesidad de poner fin a este arriesgado panorama.

Previamente, Trump publicó en la red Truth Social que "Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo, y lo harán". También señaló que se estaban realizando numerosas llamadas y reuniones para lograr la paz.

"Acción urgente"





El conflicto entre Irán e Israel comenzó la madrugada del viernes cuando Tel Aviv atacó instalaciones militares y nucleares iraníes, matando a muchos de sus principales comandantes y científicos.

Israel ha continuado los ataques y Teherán ha lanzado ataques de represalia.

Trump y Erdogan también tuvieron una llamada previa el sábado.

Se deben tomar "medidas urgentes" para evitar que el conflicto entre Irán e Israel se extienda a toda la región, insistió el mandatario turco durante esa conversación.