Estados Unidos sigue presionando a Israel para obtener respuestas y que rinda cuentas por la muerte de la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi en Cisjordania ocupada el pasado mes de septiembre, declaró este jueves un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.

"Exigimos que el Gobierno de Israel complete una investigación rápida, exhaustiva y transparente sobre la muerte de Aysenur Eygi", afirmó el portavoz, quien habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Anadolu.

Además, señaló que "la investigación inicial de Israel indicó que se trató de un error trágico por el cual las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son responsables".

El funcionario agregó que Washington sigue solicitando los resultados de la investigación militar completa de Israel y está presionando para obtener un mayor acceso a sus conclusiones.

"Continuaremos presionando al Gobierno de Israel para obtener respuestas y acceso continuo a los resultados de la investigación, a fin de que podamos confiar en las conclusiones", declaró el portavoz. Y añadió: "Debe haber una rendición de cuentas total para evitar que esto vuelva a ocurrir".

Esta declaración se produjo en respuesta a una consulta de Anadolu sobre una carta enviada al secretario de Estado, Marco Rubio, por ocho miembros del Congreso, en la que exigen respuestas sobre la muerte de Eygi.

La carta, fechada el 14 de marzo y hecha pública el miércoles, fue firmada por los senadores Peter Welch, Patty Murray, Jeff Merkley, Bernie Sanders y Chris Van Hollen, así como por los representantes Pramila Jayapal, Sara Jacobs y Joaquin Castro. Los legisladores instaron al Departamento de Estado a presionar a Israel para obtener respuestas y exigieron una investigación dirigida por Estados Unidos sobre el caso.

Al comparar la muerte de Eygi con el fallecimiento en 2022 de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, los legisladores expresaron su preocupación por la rendición de cuentas del ejército israelí y pidieron respuestas concretas al gobierno de Biden.