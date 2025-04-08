A medida que se calman las aguas tras el anuncio de los aranceles masivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empresarios y economistas en Türkiye comienzan a vislumbrar un rayo de esperanza en medio de los nubarrones comerciales.

La semana pasada Trump impactó Türkiye con un arancel base del 10%, en comparación a cifras más altas para muchos otros países, lo que aumenta así la perspectiva de que la 17ª economía más grande del mundo podría aprovechar una ventaja en medio de este régimen arancelario.

Mehmet Simsek, ministro de Finanzas de Türkiye, explicó este lunes que el enfoque del país en la demanda interna más que en las exportaciones limitaría el impacto económico de las medidas.

“Türkiye mantiene acuerdos de libre comercio con un total de 54 países fuera de Estados Unidos y la Unión Europea”, señaló. Y agregó que “el 68% de nuestras exportaciones se dirige a esos mercados”.

Además, Türkiye forma parte de una unión aduanera con la UE que elimina restricciones comerciales.

“Una tasa arancelaria relativamente baja podría abrir una ventaja comparativa en algunos sectores”, explicó Simsek el viernes pasado, un día después del anuncio de Trump.

Transformar el nuevo entorno global a su favor

Can Selcuki, socio director de Istanbul Economics Research, afirmó que el principal impacto negativo para Türkiye podría derivarse de los bienes intermedios que suministra a países o empresas que exportan a Estados Unidos y que ahora enfrentan aranceles más altos, como ocurre con la UE, que quedó sujeta a un arancel del 20%.

Las exportaciones turcas a Estados Unidos ascendieron a 16.700 millones de dólares en 2024, según la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. Y, desde este país, Ankara importa un nivel similar de bienes y servicios.

Sin embargo, en comparación con las exportaciones hacia la Unión Europea, ese volumen es modesto. En enero, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que las exportaciones de Türkiye hacia Europa ascendieron en 2024 a 108.700 millones de dólares.