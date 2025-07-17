La vida en Gaza se ha convertido en “una ruleta rusa con una bala en casi todas las recámaras”, advirtió el enviado de Palestina ante las Naciones Unidas, Majed Bamya, al describir el terror y la incertidumbre que a diario se extienden por el enclave.

“Más de 2 millones de palestinos, la mitad de ellos niños, llevan más de 650 días despertándose sin saber si sobrevivirán al día y acostándose sin saber si despertarán por la mañana”, sostuvo Bamya durante una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles.

“En Gaza, todos los caminos conducen a la muerte”, añadió, explicando que “Israel obliga a los palestinos a elegir entre la muerte y el desplazamiento. Israel quiere que ese camino sea salir de Gaza. Ese fue el plan desde el primer día”.

Además, Bamya señaló que el mundo se está insensibilizando ante el sufrimiento, al destacar que entre 90 y 130 palestinos son asesinados cada día, “simplemente por ser palestinos”.

También criticó la narrativa israelí que culpa a los propios palestinos por su opresión: “Quieren decir que elegimos irnos, que elegimos ser ocupados, que elegimos ser oprimidos. Siempre es nuestra culpa”.

Al pedir que se permita el acceso de ayuda humanitaria urgente, subrayó que esta debe llegar a toda Gaza y a gran escala: “Esto no es negociable. No es un asunto político”.

Bamya también condenó lo que calificó como el colapso de la rendición de cuentas en el derecho internacional. “¿En qué mundo vivimos, donde quienes defienden el derecho internacional son considerados culpables y los perpetradores nunca pueden ser llevados ante la justicia?”

“Salven Gaza”, urgió al Consejo de Seguridad, “o todos estaremos condenados. Salven Gaza, para que Gaza pueda salvarnos a todos”.

Destacado experto en el Holocausto concluye que Israel perpetra un genocidio en Gaza





A la voz de Bayma se suma un número creciente de expertos en genocidio y derecho internacional que ha llegado a conclusiones similares en los últimos meses: Israel está, indudablemente, perpetra un genocidio contra los palestinos en Gaza.

Recientemente, el destacado académico en estudios de genocidio e historiador del Holocausto, Omer Bartov, escribió un contundente en el diario The New York Times en el que afirma: “Soy un experto en genocidio. Sé reconocer uno cuando lo veo”.

En su artículo, Bartov afirma que la escala y la intención de los ataques militares israelíes no pueden justificarse bajo el derecho internacional.

Para mayo de 2024, tras la destrucción masiva de la ciudad de Rafah y el desplazamiento forzado de más de un millón de palestinos hacia la zona costera de Al Mawasi, Bartov ya concluyó que las acciones de Tel Aviv mostraban los rasgos de una campaña sistemática para hacer que Gaza fuera inhabitable.

“En ese momento, ya no era posible negar que el patrón de agresión del ejército israelí coincidía con las declaraciones de líderes israelíes que denotaban una intención genocida”, escribió Bartov.

Llamados al genocidio





De hecho, como prueba de dicha intención, el académico citó numerosas declaraciones públicas de responsables políticos y militares israelíes. Por ejemplo, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió que el enemigo pagaría “un precio altísimo”, y llamó a los habitantes de Gaza a “irse ahora porque vamos a actuar con fuerza en todas partes”.

También en ese momento hizo referencia a la historia bíblica de Amalec —a menudo interpretada como un llamado a exterminar a un pueblo entero— y prometió “convertir Gaza en escombros”. Otros funcionarios usaron un lenguaje incendiario, calificando a los palestinos de “animales humanos” y pidiendo su “aniquilación total”.

Un legislador israelí, Nissim Vaturi, escribió que la tarea de Israel debía ser “borrar Gaza de la faz de la Tierra”.

Bartov argumenta que esta retórica, combinada con los ataques militares de Israel —bombardeos sistemáticos, destrucción de infraestructura civil y la creación de condiciones que hacen inviable la vida en Gaza— constituye la evidencia clara de una intención y ejecución genocida.

“Creo que el objetivo fue —y sigue siendo— forzar a la población a abandonar el enclave o... debilitarla mediante bombardeos y privaciones extremas... hasta que sea imposible para los palestinos de Gaza mantener o reconstruir su existencia como grupo”, escribió.

Bartov describió esta conclusión como dolorosa y profundamente personal.

“Habiendo crecido en un hogar sionista, vivido la primera mitad de mi vida en Israel, servido en el ejército israelí y dedicado la mayor parte de mi carrera a estudiar crímenes de guerra y el Holocausto, esta fue una conclusión dolorosa de aceptar, y a la que me resistí todo lo que pude”, confesó.

“Pero llevo más de 25 años enseñando sobre genocidios. Sé reconocer uno cuando lo veo”, insistió.