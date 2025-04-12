TÜRKİYE
Erdogan reitera apoyo de Türkiye a Siria durante reunión con Al-Sharaa
En una reunión con el presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, Recep Tayyip Erdogan destacó que continuará con sus esfuerzos diplomáticos para lograr el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a Damasco.
Este encuentro representa un paso significativo en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, luego de años de tensas relaciones entre Ankara y Damasco. / TRT World
12 de abril de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó su apoyo a la estabilidad e integridad de Siria en una reunión con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, celebrada al margen del 4º. Foro de Diplomacia de Antalya. Este encuentro bilateral representa un paso significativo en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, luego de años de tensas relaciones entre Ankara y Damasco.

Según un comunicado de la Dirección de Comunicación de Türkiye difundido el viernes, en la reunión abordaron las relaciones bilaterales, así como temas regionales y globales más amplios.

El presidente Erdogan expresó su satisfacción por los esfuerzos para evitar que se reinicien conflictos dentro de Siria y mostró optimismo por el futuro del país. "Los próximos años serán de estabilidad, prosperidad y paz para Siria", dijo Erdogan, según el comunicado.

También reiteró la postura de Türkiye en apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Siria, subrayando que Ankara está comprometida en contribuir a un orden regional pacífico y estable.

Por otro lado, el presidente Erdogan destacó la necesidad de fortalecer los lazos comerciales y económicos, instando a revitalizar la cooperación en estos sectores. También señaló que Türkiye continuará sus esfuerzos diplomáticos para lograr el levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a Damasco, que han obstaculizado la recuperación económica y la reintegración de Siria a la región.

Un giro hacia el compromiso

Esta reunión ocurre en un contexto de cambio en el panorama regional. En los últimos años, varios países árabes han reanudado el diálogo con el Gobierno sirio tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, luego de más de una década de aislamiento diplomático desde el inicio de la guerra civil en 2011.

Normalizar las relaciones con el gobierno sirio podría tener implicaciones significativas para la diplomacia regional, la seguridad y la gestión de la migración.

El Foro de Diplomacia de Antalya, en su cuarta edición, se ha convertido en una plataforma clave para el diálogo internacional, reuniendo a jefes de Estado, diplomáticos, académicos y líderes de la sociedad civil para abordar los desafíos globales mediante la diplomacia.

FUENTE:TRT Español y agencias
