Ataques aéreos incesantes, ofensiva terrestre y órdenes de desplazamiento: la situación en Gaza recuerda a los días más oscuros desde que comenzó el genocidio. Desde que Israel rompió el acuerdo de alto el fuego la semana pasada, ha intensificado sus bombardeos, que han matado al menos a 26 palestinos este martes, a los que se suman las decenas de víctimas del lunes, entre ellas dos periodistas palestinos.

Solo este martes, al menos 10 personas perdieron la vida en tres ataques contra tiendas que albergaban a civiles desplazados en la ciudad sureña de Jan Yunis, según informaron fuentes de la agencia de noticias Anadolu. Asimismo, otro palestino falleció en un ataque aéreo dirigido contra un grupo de civiles al oeste de la ciudad.

Los ataques aéreos también impactaron el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, matando a al menos ocho miembros de una misma familia. En la Ciudad de Gaza, otros cuatro palestinos murieron cuando cazas israelíes atacaron una residencia en el barrio de Sabra. Además, tres personas más perdieron la vida en otro ataque contra una vivienda en Beit Lahia, según fuentes médicas.

La cifra de periodistas asesinados sube a 208

En medio de estos continuos ataques, dos periodistas palestinos fueron asesinados por Israel, lo que eleva el número total de víctimas en esta profesión a 208 desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, según informaron autoridades locales este lunes.

La Oficina de Medios de Gaza detalló que Hossam Shabat, corresponsal del canal qatarí Al Jazeera, murió en un bombardeo israelí al norte del territorio.

También Mohammed Mansour, reportero de Palestine Today TV, fue asesinado en otro ataque que impactó su apartamento en la ciudad sureña de Jan Yunis. La cadena confirmó en un comunicado que su esposa e hijo también fallecieron en el incidente.

La Oficina de Medios responsabilizó "por completo" a Israel, Estados Unidos y sus aliados —incluyendo Reino Unido, Alemania y Francia— por lo que calificó como "un crimen brutal".

En este contexto, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos competentes para ejercer "presión efectiva" y detener lo que denominó "genocidio en curso", además de garantizar la protección de periodistas y trabajadores de medios.