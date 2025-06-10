La tensión entre Israel e Irán vuelve a escalar y ahora se concentra directamente sobre las capacidades nucleares de ambos. Tras las reiteradas amenazas de Tel Aviv de que podría atacar las instalaciones nucleares de Teherán, el máximo organismo de seguridad iraní declaró que están en capacidad de lanzar contraofensivas inmediatas sobre los sitios nucleares israelíes, utilizando información de inteligencia que tienen en su poder. Mientras, el Organismo Internacional de Energía Atómica advierte sobre los riesgos de una escalada.

En varios comunicados oficiales, el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán afirmó que una reciente operación de inteligencia ha proporcionado datos suficientes para “atacar de inmediato los centros nucleares ocultos de Israel en respuesta a cualquier agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones nucleares”.

Teherán también advirtió que cualquier ofensiva israelí contra su infraestructura militar o económica será respondida de forma “precisa y proporcional”.

El sábado, medios estatales ya habían informado que Irán había obtenido una "gran cantidad de información estratégica y sensible" a través de una operación encubierta. Entre los documentos figurarían detalles sobre instalaciones nucleares no declaradas en Israel y planes de defensa.

El ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, confirmó que los archivos también contienen datos sobre países de Occidente, incluido Estados Unidos, y anticipó que parte del material será publicado próximamente.

Este lunes, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, dijo que esta inteligencia haría "más preciso el impacto de los misiles iraníes" en caso de una confrontación.

El OIEA advierte sobre el peligro de escalada



En medio del aumento de la tensión entre Irán e Israel, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también alertó sobre los riesgos que implicaría una ofensiva de Tel Aviv contra Teherán.

En ese sentido dijo durante una entrevista que autoridades iraníes le señalaron que un ataque israelí contra sus instalaciones nucleares haría que Irán esté más determinado a desarrollar un arma nuclear.

“Un ataque podría tener un efecto contraproducente, consolidando la determinación de Irán —lo diré sin rodeos— de desarrollar un arma nuclear o retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear”, indicó Grossi en la entrevista con el medio Jerusalem Post, también transmitida por i24 TV. El reporte añadió que Grossi expresó dudas sobre que Tel Aviv de hecho fuera a lanzar un ataque.

El programa nuclear iraní "tiene una amplia y profunda influencia (...) Desmantelarlo requeriría una fuerza abrumadora y devastadora", agregó.

Grossi también enfatizó la necesidad de apostar por soluciones diplomáticas: “Estamos tratando de resolver esto sin el uso de la violencia o la fuerza”.