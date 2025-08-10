La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no tiene pruebas que vinculen al cartel de Sinaloa con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Sus declaraciones se dieron después de que la fiscal general de EE.UU. acusara a Maduro de narcotráfico y lo relacionara con la principal organización criminal mexicana.

"Es la primera vez que escuchamos sobre este tema. No existe ninguna investigación en México relacionada con esto", declaró Sheinbaum este viernes en una conferencia de prensa.

"Como siempre decimos, si tienen alguna prueba, que la presenten. Nosotros no contamos con evidencia al respecto", enfatizó la mandataria mexicana.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron después de que el gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, duplicara una recompensa que ofrece a cambio de información que facilite el arresto del presidente Maduro. La nueva cifra, de 50 millones de dólares, anunciada por la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, es la más alta que se ha ofrecida por un jefe de Estado en funciones.

"Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por eso, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares", dijo Bondi.