Los palestinos necesitan “nuestra intervención colectiva”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante la apertura de una reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) sobre Gaza, este lunes en Yeda, Arabia Saudí.

“Lo que el pueblo palestino necesita es nuestra intervención colectiva”, afirmó. Y resaltó la necesidad de una “presión fuerte y coordinada” para obligar a Israel a avanzar hacia una solución duradera.

En esa línea alertó que el reconocimiento de Palestina es insuficiente sin una acción global para obligar a Tel Aviv a poner fin a su brutal ofensiva. “El gobierno israelí no busca la paz, sino la desaparición de Palestina. Esto no se puede permitir”, dijo. “Hay que detenerlos”, insistió.

Por eso destacó que la participación de alto nivel en este encuentro de la OIC representa “una expresión contundente” de unidad y solidaridad. “En este sentido, la conciencia de la umma (comunidad musulmana) y la voz extremadamente fuerte de la OCI deben hacerse presentes”, concluyó.

La reunión de la OCI, presidida por Fidan, se centra en las acciones israelíes contra Gaza y busca coordinar las posiciones y respuestas de los estados miembros.

En su discurso inaugural, Fidan también condenó los ataques de colonos ilegales israelíes en Cisjordania ocupada, y enfatizó que tales acciones no pueden continuar sin control.

Israel ha matado a casi 62.700 palestinos en una brutal ofensiva contra Gaza desde octubre de 2023. Los bombardeos han devastado al enclave, que ahora enfrenta una hambruna extrema impuesta por Israel.

