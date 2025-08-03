ORIENTE MEDIO
Ministro israelí lidera incursión masiva de colonos en Mezquita de Al-Aqsa bajo protección policial
Más de 1.200 colonos ilegales escoltados por policías armados irrumpieron en el recinto de Al-Aqsa, mientras Ben-Gvir reafirma el reclamo del pueblo judío sobre el lugar, desatando la indignación palestina.
A file photo from an earlier incursion by Israeli far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir into the Aqsa compound / Anadolu Agency
3 de agosto de 2025

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, lideró el domingo por la mañana una provocadora marcha y una incursión masiva de colonos ilegales en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa, en la Jerusalén Este ocupada, coincidiendo con la conmemoración judía de Tisha B’Av.

Según el Waqf Islámico de Jerusalén, al menos 1.251 colonos israelíes ilegales irrumpieron en el recinto durante las primeras horas del día, realizando rituales talmúdicos, cantando y bailando bajo fuerte protección policial.

Entre los participantes se encontraba también el legislador del Likud, Amit Halevi, quien se unió a Ben-Gvir en lo que las autoridades palestinas calificaron como una “escalada sin precedentes en la incitación política y religiosa”, según informó la agencia Wafa.

La Gobernación de Jerusalén advirtió sobre la gravedad de esta incursión masiva y organizada, calificándola como una “violación sistemática” de la santidad de la Mezquita de Al-Aqsa y de los derechos de los fieles palestinos.

Durante la incursión se reportaron agresiones contra fieles musulmanes, periodistas y guardias del recinto sagrado.

En una declaración realizada dentro del complejo, Ben-Gvir afirmó: “El Monte del Templo es de los judíos, y estaremos aquí para siempre”, lo que generó una condena generalizada.

La incursión tuvo lugar horas después de que Ben-Gvir encabezara otra marcha de colonos ilegales a través de la Ciudad Vieja de Jerusalén pasada la medianoche.

Los eventos fueron organizados por grupos extremistas del “Monte del Templo”, que habían convocado una entrada masiva a la Mezquita de Al-Aqsa el domingo para conmemorar Tisha B’Av, que ellos consideran el “aniversario de la destrucción del Templo”.

La Gobernación de Jerusalén describió este Tisha B’Av como uno de los días más peligrosos para Al-Aqsa, advirtiendo que estos grupos planeaban designar el 3 de agosto como el “día más grande de incursiones”.

La Gobernación añadió que la alineación total del gobierno israelí con los grupos de colonos ilegales está fortaleciendo los intentos de alterar el estatus religioso y legal de la mezquita.

La Mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes en todo el mundo. Los judíos se refieren al área como el Monte del Templo, alegando que allí se ubicaban dos templos judíos en la antigüedad.

Israel ocupó Jerusalén Este, donde se encuentra Al-Aqsa, durante la guerra árabe-israelí de 1967. Posteriormente, en 1980, anexó toda la ciudad, una medida que nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional.

FUENTE:TRT World
