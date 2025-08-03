El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, lideró el domingo por la mañana una provocadora marcha y una incursión masiva de colonos ilegales en el recinto de la Mezquita de Al-Aqsa, en la Jerusalén Este ocupada, coincidiendo con la conmemoración judía de Tisha B’Av.

Según el Waqf Islámico de Jerusalén, al menos 1.251 colonos israelíes ilegales irrumpieron en el recinto durante las primeras horas del día, realizando rituales talmúdicos, cantando y bailando bajo fuerte protección policial.

Entre los participantes se encontraba también el legislador del Likud, Amit Halevi, quien se unió a Ben-Gvir en lo que las autoridades palestinas calificaron como una “escalada sin precedentes en la incitación política y religiosa”, según informó la agencia Wafa.

La Gobernación de Jerusalén advirtió sobre la gravedad de esta incursión masiva y organizada, calificándola como una “violación sistemática” de la santidad de la Mezquita de Al-Aqsa y de los derechos de los fieles palestinos.

Durante la incursión se reportaron agresiones contra fieles musulmanes, periodistas y guardias del recinto sagrado.

En una declaración realizada dentro del complejo, Ben-Gvir afirmó: “El Monte del Templo es de los judíos, y estaremos aquí para siempre”, lo que generó una condena generalizada.

La incursión tuvo lugar horas después de que Ben-Gvir encabezara otra marcha de colonos ilegales a través de la Ciudad Vieja de Jerusalén pasada la medianoche.