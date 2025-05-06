En México, la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TİKA), organismo de cooperación internacional, ha fortalecido su presencia a través de iniciativas culturales que tienen un impacto directo en las comunidades.

Un ejemplo de ello es la renovación de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el destino turístico más visitado de México, en la que TIKA participó modernizando “todas las señales, paneles informativos, tableros y logotipos”, según informó el vicepresidente de la agencia, Umit Naci Yorulmaz .

El trabajo de TIKA en este lugar, que recibe a más de cuatro millones de visitantes a año, se realizó entre 2022 y 2024, en estrecha colaboración con las autoridades mexicana, en cabeza del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Según Yorulmaz, TIKA estuvo presente en las fases de “investigación de campo, diseño e implementación”. “Como resultado, se rediseñaron e instalaron un total de 1.703 paneles informativos y el logotipo del sitio, ubicados en 360 estructuras de acero, lo que mejoró tanto el turismo como la preservación del patrimonio cultural”, explicó el funcionario.

Por su parte, el INAH detalló que “la iniciativa consistió en el retiro de letreros y señales que se instalaron dentro de la Ciudad de los Dioses, en diferentes épocas, formatos y estilos, y sustituidos por nuevos, los cuales presentan iconografía moderna y uniforme, inspirada en la estructura reticular de la urbe prehispánica”.

Para Yorulmaz este proyecto es como “un símbolo significativo de amistad que fortalece las cálidas relaciones entre Türkiye y México, una especie de puente cultural entre Capadocia y Teotihuacán”.