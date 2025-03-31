AMÉRICA LATINA
Venezuela dice haber recibido al primer criminal de alto nivel entre los deportados por EE.UU.
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, pero en enero tuvieron un acercamiento para acordar vuelos de deportación.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, en el centro, habla durante la llegada de migrantes venezolanos deportados desde EE.UU. en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 24 de marzo de 2025. / AP
31 de marzo de 2025

Las autoridades venezolanas informaron sobre la llegada de un nuevo vuelo con 175 migrantes expulsados por Estados Unidos, entre ellos un líder de una banda criminal, siendo la primera vez que Caracas confirma la presencia de un delincuente entre los deportados.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intensificado la represión contra los migrantes irregulares desde que asumió el cargo en enero, deportando a cientos de personas a América Latina, a quienes su administración ha calificado de "pandilleros".

"Por primera vez, en estos vuelos… llega alguien de peso que ha sido reclamado por la justicia venezolana", dijo el domingo el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

El ministro agregó que el hombre "no es del Tren de Aragua", en referencia a la banda venezolana que Washington ha calificado de "organización terrorista extranjera" y a la que acusa de tener miembros entre los migrantes venezolanos deportados.

Cabello recibió a los migrantes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"Pertenece a una banda del estado Trujillo, la banda… El Cagón", añadió Cabello, sin dar más detalles sobre la identidad del criminal.

Cabello también afirmó que, hasta ahora, ninguno de los migrantes deportados ha sido identificado como miembro del Tren de Aragua.

La cooperación entre Venezuela y EE.UU. en los vuelos de deportación se interrumpió por un mes luego de que Washington impusiera sanciones contra el sector petrolero venezolano, pero los vuelos se reanudaron hace una semana.El vuelo del domingo fue el  tercero en aterrizar desde la reanudación.

En total, 918 personas han llegado a Venezuela tras ser deportadas desde EE.UU. Otros 553 migrantes han regresado desde México, aunque no está claro si fueron originalmente deportados desde territorio estadounidense.

El sábado, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que 324 migrantes venezolanos fueron enviados por Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin que se les haya proporcionado una lista oficial.

Según la ONU, casi ocho millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis económica, que comenzó a mostrar signos de recuperación en 2021. El gobierno afirma que más de 1,2 millones han regresado.


FUENTE:TRT World
