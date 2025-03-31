Las autoridades venezolanas informaron sobre la llegada de un nuevo vuelo con 175 migrantes expulsados por Estados Unidos, entre ellos un líder de una banda criminal, siendo la primera vez que Caracas confirma la presencia de un delincuente entre los deportados.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intensificado la represión contra los migrantes irregulares desde que asumió el cargo en enero, deportando a cientos de personas a América Latina, a quienes su administración ha calificado de "pandilleros".

"Por primera vez, en estos vuelos… llega alguien de peso que ha sido reclamado por la justicia venezolana", dijo el domingo el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

El ministro agregó que el hombre "no es del Tren de Aragua", en referencia a la banda venezolana que Washington ha calificado de "organización terrorista extranjera" y a la que acusa de tener miembros entre los migrantes venezolanos deportados.

Cabello recibió a los migrantes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.