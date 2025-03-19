TÜRKİYE
5 min de lectura
Líderes de Chipre acuerdan medidas de cooperación en medio de negociaciones de paz estancadas
En una reunión en Ginebra, los líderes de la República Turca de Chipre del Norte y la administración grecochipriota acordaron nuevos puntos fronterizos, proyectos de energía renovable y la creación de un comité de cooperación juvenil.
Líderes de Chipre acuerdan medidas de cooperación en medio de negociaciones de paz estancadas
Con las negociaciones de paz estancadas, las discusiones se centraron en áreas prácticas que podrían fomentar la cooperación y mejorar la vida cotidiana de ambas comunidades. / AA
19 de marzo de 2025

Los líderes de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) y de la administración grecochipriota se reunieron en Ginebra para un encuentro informal sobre la cuestión de Chipre. A pesar de la falta de un terreno común para un acuerdo definitivo, han logrado acuerdos sobre una serie de medidas de fomento de la confianza.

Las conversaciones, organizadas por el secretario general de la ONU, António Guterres, resultaron en acuerdos para abrir nuevos puntos de cruce entre ambos lados, operaciones de desminado y el desarrollo de proyectos de energía solar dentro de la zona de amortiguamiento de la ONU en la isla, según anunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, Oncu Keceli, el martes.

Fomento de la confianza en medio del estancamiento 

Con las negociaciones de paz estancadas, las discusiones se centraron en áreas prácticas que podrían fomentar la cooperación y mejorar la vida cotidiana de ambas comunidades. Los líderes también llegaron a acuerdos sobre iniciativas medioambientales y climáticas, la restauración de cementerios y la creación de un comité técnico centrado en iniciativas juveniles.

El portavoz del ministerio turco describió la reunión como un paso significativo hacia el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad entre ambos lados. Añadió que se ha programado otro encuentro informal en un formato similar para julio.

Las negociaciones sobre Chipre continuarán 

Guterres anunció el martes que se celebrará otra reunión de ampliación sobre Chipre a finales de julio. Dijo que las discusiones se llevaron a cabo en un "ambiente constructivo, con ambas partes mostrando un claro compromiso para avanzar y continuar el diálogo".

Destacó varias iniciativas de fomento de la confianza acordadas por el presidente de la RTCN, Ersin Tatar, y el líder de la administración grecochipriota, Nikos Christodoulides.

Por su parte, el presidente de la RTCN, Ersin Tatar, reiteró el martes que las negociaciones formales sobre la cuestión de Chipre solo pueden comenzar una vez que se reconozca la "igualdad soberana" de los chipriotas turcos.

"Es nuestra postura que las nuevas y formales negociaciones solo pueden iniciarse tras la reafirmación de nuestra igualdad soberana y estatus internacional igualitario", dijo.

Tatar destacó que participó en la reunión informal con "una actitud positiva y constructiva" para un futuro sostenible para la isla de Chipre, "con la esperanza de que podamos mirar hacia adelante y abrir una nueva página para nuestra isla basada en el interés mutuo, dejando atrás la relación conflictiva y coexistiendo como buenos vecinos, buscando formas de crear una cultura de cooperación entre ambos lados".

"Hoy nos enfrentamos a dos opciones para la isla de Chipre: o seguimos como estamos con todas las repercusiones, o construimos juntos el futuro de la isla", agregó.

Recomendados

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis, destacó la importancia de mantener el diálogo tras la reunión celebrada Ginebra. Así, declaró que continuarán las reuniones informales, tanto de forma bilateral como en formato amplio, y confirmó que espera que la próxima ronda tenga lugar en julio, tal como indicó el secretario general de la ONU. 

"Entendemos que, a pesar de que la posición de la parte turcochipriota se desvía del marco establecido por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es extremadamente importante mantener el diálogo para generar confianza", añadió.

Además, dijo que durante la reunión presentó una propuesta para establecer un Consejo de Cooperación de Chipre con el fin de evaluar cómo abordar las necesidades y demandas de los dos pueblos de la isla, y cómo convertirse en un puente hacia un futuro sostenible basado en una convivencia pacífica y próspera.

Décadas de división 

La isla de Chipre ha enfrentado un conflicto prolongado entre sus comunidades grecochipriota y turcochipriota, a pesar de numerosos intentos diplomáticos para resolver la disputa.

Las tensiones se remontan a la década de 1960, cuando la violencia étnica obligó a los turcochipriotas a refugiarse en enclaves para protegerse.

En 1974, un golpe de estado grecochipriota, con la intención de unir la isla a Grecia, provocó la intervención militar de Türkiye como potencia garante. Esta acción buscaba proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia.

Esta intervención condujo, finalmente, a la fundación de la República Turca de Chipre del Norte en 1983, aunque gran parte de la comunidad internacional no la reconoce. En 2004, la administración grecochipriota se unió a la Unión Europea, a pesar de haber rechazado ese mismo año un plan de las Naciones Unidas destinado a resolver la división de la isla.

Ha habido un proceso de paz intermitente en los últimos años, incluida una fallida iniciativa en 2017 en Crans-Montana, Suiza, bajo los auspicios de los países garantes.

En el intento más reciente por romper el estancamiento, se llevó a cabo una reunión de tres días en Ginebra en 2021. Sin embargo, Guterres concluyó que aún no había suficiente terreno común para reanudar las negociaciones formales.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza