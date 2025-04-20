El Aeropuerto de Estambul, el segundo más transitado de Europa en 2023, ha comenzado oficialmente sus operaciones simultáneas en tres pistas independientes, convirtiéndose así en el primero en Europa y el segundo en el mundo —después de Estados Unidos— en implementar esta infraestructura.

Durante la ceremonia de inicio de operaciones de vuelo en triple pista, el ministro turco de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, anunció que, desde este jueves, tres aeronaves podrán despegar o aterrizar al mismo tiempo en pistas completamente independientes.

“Esto no solo es un hito para Türkiye, sino también para la aviación europea, y marca un antes y un después en la aviación mundial. Después de Estados Unidos, Türkiye es el único país que ha puesto en práctica este sistema”, declaró Uraloglu.

El ministro subrayó que el Aeropuerto de Estambul, inaugurado el 29 de octubre de 2018, es un proyecto visionario que se ha convertido en una vitrina global para Türkiye. “Con una capacidad anual de 90 millones de pasajeros, el Aeropuerto de Estambul ha situado a Türkiye a la vanguardia de la aviación mundial. Esta moderna infraestructura, que recibe a millones de pasajeros, ha proyectado el poder económico y cultural de Türkiye en el escenario global y la ha consolidado como un actor principal en el sector”, agregó.