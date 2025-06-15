El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, abordaron el domingo el conflicto en curso entre Israel e Irán.

Durante una conversación telefónica, también trataron los posibles impactos regionales y globales del aumento de tensiones, según fuentes diplomáticas.

Fidan expresó su preocupación por los acontecimientos, y subrayó que la diplomacia es el único camino para poner fin a las hostilidades y resolver las disputas en torno a las actividades nucleares de Irán.

Israel lanzó ataques aéreos coordinados contra múltiples sitios en Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, a primeras horas del viernes, lo que llevó a Teherán a realizar ataques de represalia pocas horas después.