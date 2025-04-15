Ya se anticipaba que el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, sería amistoso. Después de todo, Bukele es el primer mandatario de América Latina que el líder estadounidense ha recibido en la Casa Blanca. Y la reunión no dejó lugar a dudas. Allí fortalecieron su alianza y sus vínculos en cuanto a inmigración.

Al punto que funcionarios estadounidenses calificaron la estrecha relación como una "colaboración histórica para hacer del mundo un lugar más seguro". Dirigiéndose a Bukele, Trump sostuvo que “nos está ayudando” al retener a los migrantes deportados en la megacárcel de El Salvador. “Ahora solo necesitamos expulsar a los criminales, asesinos y violadores de nuestro país", remató Trump.

Por su parte, Bukele destacó que El Salvador, a pesar de ser una nación pequeña, quiere “ayudar” a EE.UU. con su “problema de crimen” y “terrorismo”. "Estamos deseando ayudar. Sabemos que tienen un problema con el crimen, un problema de terrorismo, y que necesitan ayuda. Somos un país pequeño, pero si podemos ayudar, lo haremos", dijo el mandatario centroamericano a Trump. También mencionó que consideraba un honor estar en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al "presidente y líder del mundo libre".

“Encarcelar a algunos” para liberar “a millones”

En un intercambio con Trump durante la reunión, Bukele le dijo: "De hecho, señor presidente, tiene que liberar a 350 millones" de estadounidenses de los delincuentes, pero para ello "tiene que encarcelar a algunos. Así es como funciona, ¿no?”. Justamente, el presidente salvadoreño reiteró en Washington que San Salvador ha dejado de ser la "capital mundial del asesinato" y que su país se haya convertido “en el más seguro” de Latinoamérica: "Algunas veces se dice que encarcelamos a miles. A mí me gusta decir que de hecho liberamos a millones".

Mientras ambos líderes hablaban, la Casa Blanca envió un correo electrónico a periodistas con lo que, según describió, era una "pequeña muestra de los criminales despiadados deportados a El Salvador". La lista incluía los nombres de más de 20 supuestos integrantes de pandillas que el país de Bukele ha acogido. "Gracias a los dos líderes, decenas de asesinos violentos de inmigrantes ilegales, violadores, pandilleros y otros criminales perversos han sido rápidamente retirados de nuestras calles", añadió la Casa Blanca.

La visita de Bukele a Washington empezó con un apretón de manos y terminó con Bukele haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba, a su salida, cuando los periodistas le preguntaron qué tal fue la reunión.

Relacionado TRT Global - Familiares de venezolanos deportados a El Salvador piden que sean liberados

El acuerdo entre Trump y Bukele

La reunión de los dos presidentes llega después de que El Salvador asegurara un acuerdo con Washington para recibir a deportados de EE.UU. y retenerlos en una megacárcel de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), a cambio de un pago de hasta seis millones de dólares anuales.

El Cecot es una conocida prisión que Bukele ha convertido en símbolo de su Gobierno, pero que también ha enfrentado críticas de organizaciones de derechos humanos por la condición de los detenidos. En Estados Unidos, además, se ha cuestionado la legalidad del envío de deportados de otras nacionalidades a El Salvador, y organizaciones de derechos civiles han presentado varias demandas para bloquear la expulsión de más personas hacia el país centroamericano.