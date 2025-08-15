Mientras Israel sigue con su ofensiva brutal contra los palestinos de Gaza y avanza en planes para ocupar más zonas del enclave, el gobierno también lleva a cabo estrategias para aumentar su ocupación de Cisjordania. Este jueves, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, un controvertido plan de construcción de miles de viviendas ilegales para colonos israelíes en los territorios ocupados, reafirmando su intención de impedir la formación de un Estado palestino.

Según informaron medios israelíes, el ministro de extrema derecha aprobó la construcción de 3.401 unidades para colonos en Maale Adumim, al este de Jerusalén, y otras 3.515 en áreas circundantes. El proyecto busca dividir Cisjordania en dos partes, desconectando sus ciudades del norte y del sur, y aislando Jerusalén Este.

La medida busca reforzar el control israelí sobre territorios estratégicos, incluyendo el área conocida como E1. Y el momento elegido para anunciar el plan no es casual, pues se produce en medio de los planes de varios países de reconocer un Estado palestino durante la próxima Asamblea General de la ONU.

“La idea de establecer un Estado palestino es tanto absurda como una amenaza existencial para el pueblo judío y el Estado de Israel”, declaró Smotrich a través de la red social X.

Además, advirtió: “Quienes hoy quieren reconocer un Estado palestino recibirán de nuestra parte una respuesta en el terreno… Mediante acciones concretas: casas, barrios, carreteras y familias judías construyendo su vida”. Añadió que Israel está decidido a “eliminar” este concepto de la agenda global, citando su aprobación del proyecto E1 como “un gran paso en esta dirección”.

“Esta realidad enterrará definitivamente la idea de un Estado palestino, simplemente porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer”, agregó.

Dirigiéndose directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Smotrich enfatizó: “Señor Primer Ministro, ha llegado el momento de afirmar la plena soberanía [sobre Cisjordania]. Todo está listo para ello”.

Finalmente, reafirmando su llamado agregó: “En este día tan importante, hago un llamado al primer ministro Benjamin Netanyahu para aplicar la soberanía israelí en Judea y Samaria, abandonar de una vez por todas la idea de dividir el país y asegurar que, para septiembre, los hipócritas líderes europeos no tengan nada que reconocer”, utilizando el término israelí para Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.

“Plan ilegal de Israel en Cisjordania profundizará la ocupación”, advierte la ONU





La ONU fue la primera en reaccionar, advirtiendo que la aprobación por parte de Israel de un nuevo proyecto ilegal de asentamientos en Cisjordania ocupada profundizará la ocupación y pondrá en riesgo la viabilidad de una solución de dos Estados.

“Nuestra posición sobre los asentamientos es clara. Los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, y el régimen asociado a estos asentamientos van en contra del derecho internacional”, declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, este jueves durante una conferencia de prensa en Nueva York.

En sus declaraciones, Dujarric subrayó: “Los asentamientos, para decirlo claramente, afianzan aún más la ocupación y alejan la posibilidad de una solución de dos Estados”, refiriéndose a los comentarios reportados del Smotrich, sobre dividir Cisjordania en dos mediante este proyecto.

Asimismo, enfatizó que la medida “separaría las Cisjordania del norte y del sur y pondría fin a las perspectivas de una solución de dos Estados”, instando a Israel a “detener el avance de este proceso”.