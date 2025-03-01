Un día después de que el cabella de la organización terrorista PKK, Abdullah Ocalan, pidiera la disolución de todos los grupos vinculados al grupo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que el país tiene una nueva oportunidad para avanzar hacia su objetivo de "derribar el muro del terror" que ha separado a la nación a lo largo de los siglos.

Durante un evento en el Centro de Congresos Halic, celebrado para conmemorar el 30° aniversario del Grupo de Medios Kanal 7, Erdogan destacó que Türkiye ha atravesado "dificultades muy serias" en su lucha contra el terrorismo durante las últimas cuatro décadas. Además, subrayó que "casi todas las excusas que la organización terrorista utilizó como herramientas de explotación han sido eliminadas o resueltas".

"Desde ayer, hemos entrado en una nueva fase en los esfuerzos por una 'Türkiye sin terror', una iniciativa valiente iniciada por nuestro socio de la Alianza Popular, el presidente del Partido del Movimiento Nacionalista, Devlet Bahçeli, y que ha avanzado con nuestra postura decidida", añadió Erdogan.

En este contexto, Erdogan afirmó: "Tenemos la oportunidad de dar un paso histórico en el camino hacia el objetivo de derribar el muro del terror que se ha levantado entre nuestra hermandad milenaria".

"Desbaratar el juego insidioso y sucio que el imperialismo ha jugado en esta geografía durante dos siglos no solo será una ganancia para nuestro país y ciudadanos, sino también para toda nuestra región", dijo, haciendo referencia al papel de las potencias coloniales en la zona.

"Ningún miembro de esta nación, turcos y kurdos, perdonará a quienes hayan causado que el proceso se haya estancado con retórica y acciones ambiguas, como ocurrió en el pasado", añadió Erdogan, asegurando que "monitorearemos meticulosamente, a través de nuestras instituciones relevantes, si el proceso que ha comenzado se ha cumplido en todos sus elementos".