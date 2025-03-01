TÜRKİYE
El presidente Erdogan asegura que Türkiye avanza hacia un futuro "libre de terrorismo"
El presidente turco Erdogan afirma que la reciente declaración del cabecilla encarcelado de la organización terrorista PKK, pidiendo la disolución del grupo, representa una oportunidad para avanzar hacia un futuro sin terrorismo en Türkiye.
1 de marzo de 2025

Un día después de que el cabella de la organización terrorista PKK, Abdullah Ocalan, pidiera la disolución de todos los grupos vinculados al grupo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que el país tiene una nueva oportunidad para avanzar hacia su objetivo de "derribar el muro del terror" que ha separado a la nación a lo largo de los siglos.

Durante un evento en el Centro de Congresos Halic, celebrado para conmemorar el 30° aniversario del Grupo de Medios Kanal 7, Erdogan destacó que Türkiye ha atravesado "dificultades muy serias" en su lucha contra el terrorismo durante las últimas cuatro décadas. Además, subrayó que "casi todas las excusas que la organización terrorista utilizó como herramientas de explotación han sido eliminadas o resueltas".

"Desde ayer, hemos entrado en una nueva fase en los esfuerzos por una 'Türkiye sin terror', una iniciativa valiente iniciada por nuestro socio de la Alianza Popular, el presidente del Partido del Movimiento Nacionalista, Devlet Bahçeli, y que ha avanzado con nuestra postura decidida", añadió Erdogan.

En este contexto, Erdogan afirmó: "Tenemos la oportunidad de dar un paso histórico en el camino hacia el objetivo de derribar el muro del terror que se ha levantado entre nuestra hermandad milenaria".

"Desbaratar el juego insidioso y sucio que el imperialismo ha jugado en esta geografía durante dos siglos no solo será una ganancia para nuestro país y ciudadanos, sino también para toda nuestra región", dijo, haciendo referencia al papel de las potencias coloniales en la zona.

"Ningún miembro de esta nación, turcos y kurdos, perdonará a quienes hayan causado que el proceso se haya estancado con retórica y acciones ambiguas, como ocurrió en el pasado", añadió Erdogan, asegurando que "monitorearemos meticulosamente, a través de nuestras instituciones relevantes, si el proceso que ha comenzado se ha cumplido en todos sus elementos".

Además, el mandatario advirtió: "Türkiye no solo frustrará los juegos sangrientos del imperialismo, sino que, con suerte, alcanzará sus metas en desarrollo económico, política exterior e interior más rápidamente”. 

También prometió que todos en el país se beneficiarán y prosperarán en una situación sin terrorismo.

"El ganador de los esfuerzos por una 'Türkiye sin terror' será, con el permiso de Allah, toda la nación de 85 millones de personas, cada uno de nuestros ciudadanos, independientemente de si son turcos, kurdos, árabes, alevíes o sunníes", concluyó Erdogan.

En su campaña terrorista de 40 años, el grupo PKK —reconocido como organización terrorista por Türkiye, EE.UU. y la Unión Europea— ha provocado más de 40.000 muertes, incluidas mujeres, niños y ancianos.


FUENTE:TRT World and Agencies
