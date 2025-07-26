El genocidio israelí contra el pueblo palestino en Gaza ha entrado hoy en su día número 659, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. Mientras la ofensiva militar no cesa, la población sufre una hambruna insoportable, denunciada como masiva y deliberada, y las voces internacionales se alzan ante una tragedia humanitaria sin precedentes.

En la mañana del sábado, la muerte de un bebé volvió a conmover a Gaza. Hud Arafat falleció a causa de una desnutrición severa y la falta de fórmula para bebés, según informaron fuentes médicas locales. Su muerte se suma a la de otros dos niños en las últimas 24 horas, elevando a 124 el número de pequeños que han perdido la vida en Gaza por hambre y malnutrición.

Las cifras son aterradoras: más de 900.000 niños sufren hambre en Gaza, y cerca de 70.000 han caído en la fase crítica de desnutrición clínica, enfrentando un riesgo inminente de muerte. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) había advertido ya que la desnutrición en menores de cinco años se ha duplicado entre marzo y junio, como consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel.

UNRWA: “Una hambruna construida y deliberada”



Desde la UNRWA, la denuncia es clara y contundente. Acusan a Israel de orquestar una crisis de hambre como parte de su estrategia militar y política, usando el sistema de ayuda humanitaria –respaldado por Israel y Estados Unidos– no para salvar vidas, sino como herramienta de control. “Hoy han muerto más niños, con sus cuerpos demacrados por el hambre”, lamentan.

El mecanismo de distribución de ayuda no cubre las necesidades básicas ni responde al colapso total del sistema de salud, cobrando muchas más vidas de las que pretende salvar.

La Cruz Roja: una tragedia fuera de toda norma



Mientras tanto, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, advierte que la situación ha cruzado todos los límites aceptables, tanto desde el punto de vista legal como moral. En Gaza, donde trabajan más de 350 miembros del CICR, incluso los propios equipos humanitarios enfrentan la falta de acceso a alimentos y agua potable, lo que dificulta aún más la asistencia.