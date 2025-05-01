En una nueva violación de la soberanía siria, Israel ha lanzado ataques aéreos sobre la región de Sahnaya, en las afueras de Damasco, según informó la agencia oficial siria SANA. Este bombardeo se inserta en la continua política de agresiones israelíes sobre Siria, justificadas esta vez bajo el pretexto de proteger a la comunidad drusa, una minoría religiosa presente en el país.
El gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, aseguró que la operación tenía como objetivo “prevenir daños” a los drusos, enviando un “mensaje serio” al gobierno sirio para que tomara medidas más firmes contra los ataques hacia esta comunidad. Además, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, instruyó a las fuerzas armadas a “prepararse para atacar objetivos del poder sirio si persiste la violencia contra los drusos”. Sin embargo, esta justificación parece ser un pretexto para una intervención que, lejos de contribuir a la paz, solo agrava la situación en la región. Israel ha recurrido en varias ocasiones a la protección de grupos minoritarios como excusa para atacar objetivos dentro de Siria.
La creciente violencia interna en Siria
Este nuevo ataque israelí se produce en medio de una creciente violencia interna en Siria, particularmente entre los drusos y los grupos aliados al gobierno de transición. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), al menos 73 personas murieron en dos días de enfrentamientos violentos, el martes y miércoles, en las periferias de Damasco y en la provincia meridional de Suweida, bastión de la comunidad drusa. En respuesta a los enfrentamientos, el gobierno de transición sirio ha prometido investigar a los responsables y ha condenado la violencia.
Las tensiones sectarias en Siria han generado el rechazo de diversos actores políticos y religiosos del país. En este contexto, el Gran Muftí de Siria, Osama Al-Rifai, máxima autoridad religiosa musulmana en el país, lanzó una advertencia el miércoles sobre el riesgo de una escalada de violencia sectaria tras los recientes enfrentamientos entre combatientes drusos y grupos vinculados al gobierno de transición. En un mensaje difundido a través de su página oficial de Facebook, Al-Rifai dijo: “Hermanos sirios, cuidado con estas luchas, porque conocemos su principio, pero nadie sabe cómo terminará. Si los enfrentamientos se extienden en nuestro país, todos nosotros —todas las razas, todas las religiones, todos los grupos— perderemos”.
El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, también condenó los choques violentos, expresando su preocupación por la nueva ola de violencia. En un breve comunicado, Pedersen destacó que “estos ataques deben detenerse”, alertando sobre el riesgo de que la frágil situación en el país se desestabilice aún más.
Líder druso denunció política de Israel
En marzo de 2025, el líder druso libanés Walid Jumblatt denunció que Israel está utilizando a miembros de la comunidad drusa como parte de su estrategia expansionista en el sur de Siria. Jumblatt afirmó que Israel busca apoderarse de la región de Yabal Al-Arab, una zona estratégica al sur de Damasco, poblada mayoritariamente por drusos. Según él, algunos actores están presionando para desatar una guerra civil en Siria, aprovechando las divisiones internas. “Quieren apoderarse de Yabal Al-Arab. O defendemos nuestra identidad árabe, o caemos en el esquema sionista”, advirtió Jumblatt, quien también expresó su preocupación por la creciente amenaza de desestabilización en la región.
La ocupación israelí en Siria
Siria, que defiende la protección de todas sus comunidades, incluidos los drusos, ha señalado que las acusaciones de Israel sobre los ataques a esta comunidad son un pretexto para su expansión territorial.
Además, tras la caída de Bashar Al-Assad el pasado 8 de diciembre de 2024, Israel ha aprovechado para ocupar más territorios fronterizos a los Altos del Golán, quienes los llevaba ocupando desde 1967.