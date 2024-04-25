AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Aerolíneas Argentinas presentó un nuevo servicio de envíos
Aprovechando su extensa red de destinos y trayectos federales, la aerolínea de bandera presentó un nuevo servicio para el envío de paquetería. La aplicación ofrece seguimiento en tiempo real y facilidades en la recolección.
El servicio "Puerta a Puerta" es gestionado por la división Cargo de la aerolínea estatal argentina. / Foto: Reuters
25 de abril de 2024

Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva herramienta digital que promete generar una significativa transformación en el mercado de este país. Aprovechando su extensa red de destinos y trayectos federales, la compañía estatal presentó la app Puerta a Puerta, que permite a los usuarios enviar paquetes, mercancías y documentos a cualquier destino dentro del alcance operativo de la empresa en el territorio nacional.

La aplicación, que está disponible para su descarga en Google Play, ofrece una alternativa que conecta al país sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

En este sentido, Maximiliano Pozaric, gerente de Aerolíneas Cargo, la división que gestiona este servicio, destacó: "Vamos a competir fuertemente en el mercado de los envíos puerta a puerta, con una cobertura amplia en frecuencias, horarios, destinos y rutas. Además, con la app, el cliente puede tomar decisiones de manera ágil y personalizada según sus necesidades".

Recomendados

‘Puerta a puerta’ permite a los clientes elegir entre distintas opciones de entrega, como la recolección en domicilio, el depósito en e-locker o la entrega en una sucursal de Aerolíneas Argentinas Cargo, ofreciendo así una opción adaptable a las necesidades y preferencias individuales de cada usuario.

Asimismo, el servicio se distingue por su flexibilidad en las opciones de pago, permitiendo a los usuarios pagar con tarjeta de crédito, con la posibilidad de elegir pagos en cuotas, o con tarjeta de débito.

También ofrece seguimiento en tiempo real y la capacidad de registrar direcciones frecuentes para facilitar aún más el proceso y mejorar la experiencia del usuario.

FUENTE:TRT Español y agencias
