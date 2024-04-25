Aerolíneas Argentinas lanzó una nueva herramienta digital que promete generar una significativa transformación en el mercado de este país. Aprovechando su extensa red de destinos y trayectos federales, la compañía estatal presentó la app Puerta a Puerta, que permite a los usuarios enviar paquetes, mercancías y documentos a cualquier destino dentro del alcance operativo de la empresa en el territorio nacional.

La aplicación, que está disponible para su descarga en Google Play, ofrece una alternativa que conecta al país sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

En este sentido, Maximiliano Pozaric, gerente de Aerolíneas Cargo, la división que gestiona este servicio, destacó: "Vamos a competir fuertemente en el mercado de los envíos puerta a puerta, con una cobertura amplia en frecuencias, horarios, destinos y rutas. Además, con la app, el cliente puede tomar decisiones de manera ágil y personalizada según sus necesidades".