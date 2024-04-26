Perú continúa brillando en el escenario del turismo internacional tras ganar cuatro prestigiosos premios en los World Travel Awards (WTA) 2023, conocidos como los "Oscar del Turismo" por su destacada labor en la industria de los viajes y el turismo a nivel mundial. Estos reconocimientos contribuyen a la consolidación de Perú como líder turístico en Sudamérica.
El país sudamericano ha sido honrado en cuatro categorías clave, destacando su diversidad cultural, culinaria y sus impresionantes atractivos turísticos. Perú se alzó con los títulos de "Mejor destino culinario de Sudamérica", "Mejor destino cultural de Sudamérica" y "Mejor destino líder de Sudamérica". Además, el icónico santuario de Machupicchu, en la región de Cusco, fue reconocido como la "Mejor atracción turística de Sudamérica".
Durante la ceremonia de premiación regional, que tuvo lugar en Santa Lucía, Angélica Matsuda, presidenta Ejecutiva de Promperú, destacó la importancia de estos premios para promover la riqueza turística y cultural de Perú a nivel mundial, así como para impulsar la reactivación económica del sector.
Perú, que ha sido un destacado participante en estos premios desde 2009, ha dedicado esfuerzos significativos para promocionar sus maravillas naturales, su vasta historia y su exquisita gastronomía. Este compromiso ha sido reconocido con numerosos premios a lo largo de los años, consolidando su posición como referente culinario a nivel regional.
Los World Travel Awards son una prestigiosa marca reconocida a nivel mundial, que abarca diversas ediciones regionales. La selección de los ganadores se realiza mediante votación pública en línea y la opinión de expertos de la industria turística global, otorgando un valor especial a estos premios. Ser galardonado con un WTA es un testimonio de calidad y prestigio en la industria del turismo, y Perú se enorgullece de llevar este sello de excelencia.