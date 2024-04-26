Perú continúa brillando en el escenario del turismo internacional tras ganar cuatro prestigiosos premios en los World Travel Awards (WTA) 2023, conocidos como los "Oscar del Turismo" por su destacada labor en la industria de los viajes y el turismo a nivel mundial. Estos reconocimientos contribuyen a la consolidación de Perú como líder turístico en Sudamérica.

El país sudamericano ha sido honrado en cuatro categorías clave, destacando su diversidad cultural, culinaria y sus impresionantes atractivos turísticos. Perú se alzó con los títulos de "Mejor destino culinario de Sudamérica", "Mejor destino cultural de Sudamérica" y "Mejor destino líder de Sudamérica". Además, el icónico santuario de Machupicchu, en la región de Cusco, fue reconocido como la "Mejor atracción turística de Sudamérica".

Durante la ceremonia de premiación regional, que tuvo lugar en Santa Lucía, Angélica Matsuda, presidenta Ejecutiva de Promperú, destacó la importancia de estos premios para promover la riqueza turística y cultural de Perú a nivel mundial, así como para impulsar la reactivación económica del sector.