Crecen las exportaciones de Paraguay en el primer trimestre
El sector de la exportación de carne bovina en Paraguay experimentó un arranque prometedor este año, marcando una mejora significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Solo en febrero, las exportaciones de carne bovina totalizaron 135 millones de dólares. / Foto: Getty Images
26 de abril de 2024

Las exportaciones de carne bovina de Paraguay han experimentado un arranque prometedor este año, marcando una mejora significativa en comparación con el mismo periodo de 2023, según revela el último informe emitido por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En el transcurso del segundo mes del presente año, se ha observado un incremento sustancial en los volúmenes exportados, alcanzando la cifra de 27.766 toneladas de carne colocadas en el mercado internacional. Este número representa un crecimiento del 18 por ciento con respecto a febrero del 2023, cuando se exportaron 25.107 toneladas.

En términos de generación de divisas, los resultados también son alentadores, con un total de 135 millones de dólares registrados en el mes de febrero. Esta cifra representa un aumento del 25 por ciento en comparación con los 107 millones de dólares generados en el mismo periodo del año anterior.

En este marco, es importante destacar que el precio promedio por tonelada en febrero fue de 4.876 de dólares, lo que supone un incremento significativo de 295 dólares en relación al valor medio del año anterior. Además, este precio fue superior al registrado en enero de este año, que se situó en 4.722 de dólares por tonelada.

En lo que respecta al acumulado hasta el segundo mes del año en curso, las ventas totales del complejo cárnico nacional ascienden a 50.230 toneladas, por un valor de 241 millones de dólares.

En cuanto a los destinos de exportación, Paraguay ha diversificado su mercado llevando el producto a más de 40 países en todo el mundo. Destaca la posición de Chile como el principal mercado receptor, adquiriendo 19.816 toneladas por un valor de 103 millones de dólares; Brasil y Taiwán ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, con 3.740 toneladas y 23 millones de dólares en facturación para Brasil, y 3.152 toneladas y 15 millones de dólares para Taiwán.

Por otro lado, Estados Unidos se posiciona en el puesto 12 de los destinos de exportación, adquiriendo 1.010 toneladas por un valor de cuatro millones de dólares, lo que demuestra un potencial crecimiento en este mercado en particular.

