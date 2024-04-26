Las exportaciones de carne bovina de Paraguay han experimentado un arranque prometedor este año, marcando una mejora significativa en comparación con el mismo periodo de 2023, según revela el último informe emitido por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En el transcurso del segundo mes del presente año, se ha observado un incremento sustancial en los volúmenes exportados, alcanzando la cifra de 27.766 toneladas de carne colocadas en el mercado internacional. Este número representa un crecimiento del 18 por ciento con respecto a febrero del 2023, cuando se exportaron 25.107 toneladas.

En términos de generación de divisas, los resultados también son alentadores, con un total de 135 millones de dólares registrados en el mes de febrero. Esta cifra representa un aumento del 25 por ciento en comparación con los 107 millones de dólares generados en el mismo periodo del año anterior.

En este marco, es importante destacar que el precio promedio por tonelada en febrero fue de 4.876 de dólares, lo que supone un incremento significativo de 295 dólares en relación al valor medio del año anterior. Además, este precio fue superior al registrado en enero de este año, que se situó en 4.722 de dólares por tonelada.