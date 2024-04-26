Cinco microrobots mexicanos emprendieron un viaje hacia la Luna a bordo de la nave espacial Peregrine 1, lanzada desde Cabo Cañaveral en enero pasado. La misión, enmarcada bajo el proyecto denominado "Colmena", partió con el objetivo de explorar la superficie lunar y probar la viabilidad de pequeños robots para este tipo de labores.

Colmena es la primera iniciativa privada hacia la Luna y la primera vez que México participa en una expedición a la superficie lunar. Los robots de esta expedición están inspirados en las abejas, trabajando juntos como una colmena para lograr grandes objetivos, de ahí su nombre.

Los robots, diseñados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Agencia Espacial Mexicana, pesan solo 300 gramos en conjunto. Son capaces de navegar de forma autónoma, recopilar datos y comunicarse entre sí. Su primera misión también llevó una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 niños y las cenizas de figuras importantes como Gene Roddenberry y Arthur C. Clarke.