Cinco microrobots mexicanos emprendieron un viaje hacia la Luna a bordo de la nave espacial Peregrine 1, lanzada desde Cabo Cañaveral en enero pasado. La misión, enmarcada bajo el proyecto denominado "Colmena", partió con el objetivo de explorar la superficie lunar y probar la viabilidad de pequeños robots para este tipo de labores.
Colmena es la primera iniciativa privada hacia la Luna y la primera vez que México participa en una expedición a la superficie lunar. Los robots de esta expedición están inspirados en las abejas, trabajando juntos como una colmena para lograr grandes objetivos, de ahí su nombre.
Los robots, diseñados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Agencia Espacial Mexicana, pesan solo 300 gramos en conjunto. Son capaces de navegar de forma autónoma, recopilar datos y comunicarse entre sí. Su primera misión también llevó una cápsula del tiempo con mensajes de 80.000 niños y las cenizas de figuras importantes como Gene Roddenberry y Arthur C. Clarke.
El objetivo principal del proyecto es evaluar la viabilidad de microrobots para la exploración espacial. Los robots estudiarán el suelo lunar, la capa de granos flotantes y las condiciones de telecomunicaciones en la superficie. Los datos recopilados serán invaluables para futuras misiones espaciales.
Si bien el aterrizaje de la primera misión en la Luna no tuvo éxito, esto se debió a un fallo en la nave estadounidense que transportaba los microrobots. Ahora, los científicos mexicanos están trabajando en la segunda misión Colmena, donde la experiencia y el conocimiento adquiridos en esta primera fase serán cruciales para el éxito de futuras misiones.
La misión Colmena es un ejemplo del compromiso de México con la exploración espacial. A pesar de los desafíos, el país está avanzando en este campo y contribuyendo al desarrollo de nuevas tecnologías.