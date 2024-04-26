AMÉRICA LATINA
Guatemala alcanzará los 24.000 millones de dólares en exportaciones
La Asociación Guatemalteca de Exportadores reveló que el país podría llegar a los 24.255 millones de dólares en exportaciones en el corto plazo, cifra que representaría un 25% del PIB.
El icónico Palacio Nacional de Guatemala. / Foto: Getty Images
26 de abril de 2024

Guatemala podría alcanzar los 24.255 millones de dólares en exportaciones en el corto plazo, según revelaron desde la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la principal asociación del país en este ámbito. Esta cifra contrasta con los 17.400 millones de dólares registrados al cierre de 2023, de acuerdo a datos oficiales.

Según Paola Álvarez, gerente de Promoción Comercial y Acceso a Mercados de la asociación, citada por el diario local Prensa Libre, esta cifra representaría un veinticinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje sería el más alto en décadas y se acercaría al objetivo del treinta por ciento para la declaración de Estado exportador.

En este sentido, la ejecutiva detalló que este valor estaría respaldado por un potencial adicional de 3.200 millones para bienes y 1.600 millones para servicios, identificados por la entidad como oportunidades en la oferta exportable guatemalteca para el próximo año.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores tiene la intención de promocionar al país mediante más de doscientas iniciativas, incluyendo ferias locales con participantes internacionales, pabellones en eventos en el exterior, misiones comerciales en territorios estratégicos y giras de compradores foráneos. Esto tiene como objetivo posicionar a Guatemala como proveedor global.

Las actividades del plan abarcan mercados en Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Asia, entre otros. Álvarez destacó la importancia de los mercados emergentes en el impulso de las exportaciones guatemaltecas.

FUENTE:TRT Español y agencias
