Guatemala podría alcanzar los 24.255 millones de dólares en exportaciones en el corto plazo, según revelaron desde la Asociación Guatemalteca de Exportadores, la principal asociación del país en este ámbito. Esta cifra contrasta con los 17.400 millones de dólares registrados al cierre de 2023, de acuerdo a datos oficiales.

Según Paola Álvarez, gerente de Promoción Comercial y Acceso a Mercados de la asociación, citada por el diario local Prensa Libre, esta cifra representaría un veinticinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Este porcentaje sería el más alto en décadas y se acercaría al objetivo del treinta por ciento para la declaración de Estado exportador.

En este sentido, la ejecutiva detalló que este valor estaría respaldado por un potencial adicional de 3.200 millones para bienes y 1.600 millones para servicios, identificados por la entidad como oportunidades en la oferta exportable guatemalteca para el próximo año.