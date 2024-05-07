El turismo en Uruguay ha experimentado un notable crecimiento en el primer trimestre de 2024, con más de un millón de visitantes que han elegido este destino para explorar y disfrutar.

Eduardo Sanguinetti, el ministro de Turismo, reveló que en los primeros tres meses del año, un total de 1.135.102 personas han visitado Uruguay, generando ingresos que ascienden a la impresionante cifra de 711 millones de dólares.

Este incremento no solo se refleja en el turismo receptivo, sino también en el turismo interno, que ha experimentado un aumento de movilidad del 35 por ciento en comparación con el año 2020.

Además, durante este período, se registró el arribo de 204 cruceros a los puertos de Montevideo y Punta del Este, consolidando aún más la posición de Uruguay como un destino turístico de primer nivel.

La presentación de estos datos estadísticos tuvo lugar el pasado martes 16 de abril, en la sede del Ministerio de Turismo, con la participación de destacadas autoridades nacionales y departamentales, incluyendo al director General de Secretaría, Ignacio Curbelo, y el director Nacional de Turismo, Roque Baudean.

Los números proporcionados por el Ministerio de Turismo (Mintur) revelan un incremento del 3,9 por ciento en el número de visitantes en comparación con el mismo período en 2019, lo que indica una tendencia positiva en la industria turística del país.

Este aumento en el turismo receptivo no solo ha impulsado la economía, sino que también ha fortalecido la imagen de Uruguay como un destino turístico.