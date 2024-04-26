Durante el Foro Empresarial Colombia-Brasil, celebrado el pasado miércoles 17 de abril en Bogotá, el presidente colombiano Gustavo Petro realizó anuncios significativos en relación al medio ambiente junto a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de la alianza estratégica entre ambos países.

Uno de estos anuncios fue la intención de promover un proyecto de energías limpias mediante las compañías petroleras de ambas naciones.

En este marco, Petro mencionó que Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleo, y Petrobras, su contraparte brasileña, podrían unirse para llevar adelante esta iniciativa. El objetivo es avanzar en la transición hacia la descarbonización y producir hidrógeno verde, al que llamó el "petróleo del futuro".

"Les propongo hacer un proyecto común entre Colombia y Brasil para pasar a ser vanguardias de energías limpias en América del Sur y en el mundo", expresó el presidente colombiano, resaltando las ventajas enormes que esta alianza tendría para alcanzar este objetivo común.

Además, Petro destacó los avances de Colombia en otras fuentes de energía, como la solar y la eólica, enfatizando su importancia para la descarbonización de la economía y la preservación del medio ambiente.