El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica, administrado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), se ha convertido en un referente internacional en la protección forestal y la reducción de la deforestación.

Desde 1997 este programa premia a propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que ofrecen, y ha ido fortaleciéndose con el tiempo. Inicialmente financiado con el 3,5 por ciento del impuesto a los combustibles, actualmente recibe contribuciones de empresas y organismos internacionales como el Fondo Verde del Clima (GFC).

Costa Rica experimentó en la década de 1980 una alarmante deforestación que redujo su cobertura forestal al 21 por ciento de su territorio. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Programa de Pago por Servicios Ambientales, el país ha logrado revertir esta situación, aumentando su cobertura forestal a más del 52 por ciento y resguardando una cuarta parte de su territorio con áreas protegidas.