AMÉRICA LATINA
PSA, el reconocido programa estrella de Costa Rica para cuidar los bosques
Con el objetivo de reducir la deforestación, el Programa de Pago por Servicios Ambientales costarricense premia a propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que ofrecen.
Costa Rica se ha convertido en un referente internacional en la protección forestal. / Foto: Getty Images. 
6 de mayo de 2024

El Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Costa Rica, administrado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), se ha convertido en un referente internacional en la protección forestal y la reducción de la deforestación.

Desde 1997 este programa premia a propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que ofrecen, y ha ido fortaleciéndose con el tiempo. Inicialmente financiado con el 3,5 por ciento del impuesto a los combustibles, actualmente recibe contribuciones de empresas y organismos internacionales como el Fondo Verde del Clima (GFC).

Costa Rica experimentó en la década de 1980 una alarmante deforestación que redujo su cobertura forestal al 21 por ciento de su territorio. Sin embargo, gracias a iniciativas como el Programa de Pago por Servicios Ambientales, el país ha logrado revertir esta situación, aumentando su cobertura forestal a más del 52 por ciento y resguardando una cuarta parte de su territorio con áreas protegidas.

Según datos de Fonafifo, entre 2010 y 2023 se han sumado 748.338 hectáreas al PSA, la mayoría destinadas a la protección forestal. El Programa Estado de la Nación reportó un aumento en el área contratada bajo este programa en 2022, tras dos años de reducción. Asimismo, se otorgaron 953 contratos, cubriendo 51.546 hectáreas, un aumento del 759,5 por ciento respecto al año anterior, principalmente destinados a la protección y regeneración forestal.

En este marco, Levi Sucre, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), elogió la sólida institucionalidad del PSA en Costa Rica y su acuerdo con pueblos indígenas para participar en mercados de carbono.

Además, en 2021, Costa Rica recibió el Earthshot, auspiciado por el príncipe Guillermo del Reino Unido, por su labor de conservación ambiental a través del PSA, un reconocimiento que cuenta con el apoyo parcial de la Climate and Land Use Alliance.

FUENTE:TRT Español y agencias
