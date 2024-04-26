Entre enero y febrero de este año, Cuba recibió 528.099 turistas, un ocho por ciento más que en el mismo período de 2023, con una destacada presencia de viajeros canadienses, que representaron casi la mitad del total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
Este incremento contribuyó a alcanzar el 16,5 por ciento de la meta anual de 3,2 millones de turistas fijada por el gobierno para el año en curso.
A pesar de que los meses de diciembre a marzo suelen ser los más concurridos, enero y febrero registraron cifras de turistas cercanas a una distribución equitativa de la meta anual entre los doce meses.
El mayor número de visitantes llegó desde Canadá, con 261.016 turistas, seguido de Rusia, Estados Unidos y Alemania. Por su parte, España, tradicionalmente entre los cinco primeros mercados emisores, descendió al noveno lugar, por detrás de Francia, Inglaterra, México e Italia.
Asimismo, también se ha destacado la comunidad cubana en el exterior, que con 46.080 personas constituyó el segundo grupo de visitantes.
El gobierno cubano ha fijado como objetivo la llegada de 3,2 millones de turistas en 2024, con la esperanza de recuperar los niveles previos a la pandemia, cuando se recibían alrededor de 4,5 millones de turistas anualmente.
Dada la importancia de este sector para la economía cubana, el Ministerio de Turismo ha propuesto una estrategia que incluye el aumento de las conexiones aéreas directas con la isla.
Aunque Cuba recibió 2,4 millones de visitantes internacionales en 2023 y 1,6 millones en 2022, estas cifras aún están lejos de los niveles previos a la pandemia, ya que en 2019 llegó a registrar 4,2 millones de visitantes y en 2018 más de 4,6 millones.