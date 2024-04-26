AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Cuba recibió 528.099 turistas en el primer bimestre, un 8% más que en 2023
Entre enero y febrero de 2024, el turismo en Cuba aumentó un 8% en comparación al mismo período del año anterior. El mayor número de visitantes llegó desde Canadá, seguido de Rusia, Estados Unidos y Alemania.
Cuba recibió 528.099 turistas en el primer bimestre, un 8% más que en 2023
El gobierno cubano ha fijado como objetivo la llegada de 3,2 millones de turistas en 2024. / Foto: Getty Images
26 de abril de 2024

Entre enero y febrero de este año, Cuba recibió 528.099 turistas, un ocho por ciento más que en el mismo período de 2023, con una destacada presencia de viajeros canadienses, que representaron casi la mitad del total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Este incremento contribuyó a alcanzar el 16,5 por ciento de la meta anual de 3,2 millones de turistas fijada por el gobierno para el año en curso.

A pesar de que los meses de diciembre a marzo suelen ser los más concurridos, enero y febrero registraron cifras de turistas cercanas a una distribución equitativa de la meta anual entre los doce meses.

El mayor número de visitantes llegó desde Canadá, con 261.016 turistas, seguido de Rusia, Estados Unidos y Alemania. Por su parte, España, tradicionalmente entre los cinco primeros mercados emisores, descendió al noveno lugar, por detrás de Francia, Inglaterra, México e Italia.

Recomendados

Asimismo, también se ha destacado la comunidad cubana en el exterior, que con 46.080 personas constituyó el segundo grupo de visitantes.

El gobierno cubano ha fijado como objetivo la llegada de 3,2 millones de turistas en 2024, con la esperanza de recuperar los niveles previos a la pandemia, cuando se recibían alrededor de 4,5 millones de turistas anualmente.

Dada la importancia de este sector para la economía cubana, el Ministerio de Turismo ha propuesto una estrategia que incluye el aumento de las conexiones aéreas directas con la isla.

Aunque Cuba recibió 2,4 millones de visitantes internacionales en 2023 y 1,6 millones en 2022, estas cifras aún están lejos de los niveles previos a la pandemia, ya que en 2019 llegó a registrar 4,2 millones de visitantes y en 2018 más de 4,6 millones.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Tribunal argentino condena al acusado por el intento de asesinato a la expresidenta Fernández
Petro afirma que hay “indicios” de que EE.UU. atacó embarcación colombiana en el Caribe
¿Qué está pasando en Ecuador? Vehículo del presidente Noboa es atacado, mientras protestas continúan
Brasil y EE.UU. retoman diálogo: Lula insta a Trump a eliminar aranceles en una llamada “amistosa”
Trump pone fin a acercamientos con Venezuela y detiene negociaciones con Maduro, según reporte
Renuncia principal candidato de Milei tras escándalo: ¿cómo impacta las elecciones legislativas?
Rusia respalda a Venezuela tras nuevo ataque de EE.UU. a barco en el Caribe y tensión con Washington
Nuevo ataque de EE.UU. contra “embarcación narcotraficante” frente a Venezuela deja cuatro muertos
EE.UU. declara “conflicto armado” contra cárteles, mientras Venezuela denuncia provocación aérea
¿En qué consiste la Misión Cortafuegos? El acuerdo entre México y EE.UU. contra el tráfico de armas
Enviado de Venezuela acusa a EE.UU. de usar la guerra antidrogas como pretexto para intervención
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.