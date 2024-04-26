Entre enero y febrero de este año, Cuba recibió 528.099 turistas, un ocho por ciento más que en el mismo período de 2023, con una destacada presencia de viajeros canadienses, que representaron casi la mitad del total, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Este incremento contribuyó a alcanzar el 16,5 por ciento de la meta anual de 3,2 millones de turistas fijada por el gobierno para el año en curso.

A pesar de que los meses de diciembre a marzo suelen ser los más concurridos, enero y febrero registraron cifras de turistas cercanas a una distribución equitativa de la meta anual entre los doce meses.

El mayor número de visitantes llegó desde Canadá, con 261.016 turistas, seguido de Rusia, Estados Unidos y Alemania. Por su parte, España, tradicionalmente entre los cinco primeros mercados emisores, descendió al noveno lugar, por detrás de Francia, Inglaterra, México e Italia.