En el marco de las políticas públicas aplicadas en Centroamérica para beneficiar a sus países y ciudadanos, destacan los casos recientes de El Salvador y Costa Rica. Con una planificación minuciosa, ambos países están desarrollando leyes y normativas que proporcionan un sólido marco legal para las inversiones y con el objetivo de transformarse en centros tecnológicos.

El Salvador, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, ha logrado avances en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales. Después de abordar problemas internos como las pandillas, el primer mandatario oficializó el bitcoin como moneda nacional, convirtiendo al país en pionero en esta acción a nivel mundial.

Además, el gobierno de Bukele ha priorizado la educación como eje central de su gestión, destinando importantes recursos para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, incluso en tiempos de crisis como la pandemia.