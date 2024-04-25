El primer satélite de observación de la Tierra de alta resolución de Türkiye, IMECE, completó su primer año en el espacio, según ha declarado el ministro de Industria y Tecnología del país.

Mehmet Fatih Kacir escribió el lunes en X que IMECE, desarrollado por el Instituto de Investigación de Tecnologías Espaciales TUBITAK y lanzado al espacio el 15 de abril de 2023, ha ejecutado con éxito su misión.