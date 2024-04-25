TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
El primer satélite de observación terrestre de Türkiye cumple un año
IMECE, el satélite de observación de alta resolución de Türkiye, completó su primer año en el espacio, según el Ministerio de Industria y Tecnología.
El primer satélite de observación terrestre de Türkiye cumple un año
IMECE ha ejecutado su misión con éxito según el ministro turco de Industria y Tecnología, y añade que Türkiye ha demostrado su capacidad en tecnologías espaciales. / Foto: AA
25 de abril de 2024

El primer satélite de observación de la Tierra de alta resolución de Türkiye, IMECE, completó su primer año en el espacio, según ha declarado el ministro de Industria y Tecnología del país.

Mehmet Fatih Kacir escribió el lunes en X que IMECE, desarrollado por el Instituto de Investigación de Tecnologías Espaciales TUBITAK y lanzado al espacio el 15 de abril de 2023, ha ejecutado con éxito su misión.

Recomendados

Señaló que todos los componentes clave del IMECE son autóctonos, incluida su cámara electroóptica, que tiene una alta resolución de aproximadamente 700 kilómetros.

"Con la misión del satélite IMECE, Türkiye ha demostrado su capacidad en tecnologías espaciales. Enviaremos el primer satélite nacional de comunicaciones TURKSAT 6A al espacio en la semana del 8 de julio. Esto nos convertirá en uno de los 11 países que pueden desarrollar sus propias comunicaciones”, añadió Kacir.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye insta a levantar las sanciones contra Siria y pide acción unida contra el terrorismo
Türkiye y EE.UU. entran en una “nueva fase” de sus relaciones tras diálogos sobre F-35, dice Erdogan
Jefe de inteligencia de Türkiye llega a Egipto para conversaciones sobre alto el fuego en Gaza
El papa León XIV visitará Türkiye y Líbano en su primera gira internacional
Presidente Erdogan insta a los Estados túrquicos a fortalecer su papel en la seguridad regional
Dos arrestados en Türkiye por presunto espionaje para la agencia de inteligencia israelí, Mossad
“Un acto noble”: Türkiye recibe a 137 activistas de la Flotilla Global Sumud
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
Türkiye detiene a detective privado acusado de espiar para el Mossad en Estambul
Türkiye califica de “acto terrorista” ataque a flotilla Gaza e investiga detención de sus ciudadanos
“Gaza ya ha sufrido suficiente sangre, lágrimas y destrucción”, asegura el presidente Erdogan
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN