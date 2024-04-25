El primer satélite de observación de la Tierra de alta resolución de Türkiye, IMECE, completó su primer año en el espacio, según ha declarado el ministro de Industria y Tecnología del país.
Mehmet Fatih Kacir escribió el lunes en X que IMECE, desarrollado por el Instituto de Investigación de Tecnologías Espaciales TUBITAK y lanzado al espacio el 15 de abril de 2023, ha ejecutado con éxito su misión.
Señaló que todos los componentes clave del IMECE son autóctonos, incluida su cámara electroóptica, que tiene una alta resolución de aproximadamente 700 kilómetros.
"Con la misión del satélite IMECE, Türkiye ha demostrado su capacidad en tecnologías espaciales. Enviaremos el primer satélite nacional de comunicaciones TURKSAT 6A al espacio en la semana del 8 de julio. Esto nos convertirá en uno de los 11 países que pueden desarrollar sus propias comunicaciones”, añadió Kacir.