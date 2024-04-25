El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en una carta abierta a través de la red social X, su decisión de dejar de lado la agenda pública durante 4 días en respuesta a una denuncia presentada contra su mujer, Begoña Gómez.

Este inesperado movimiento, revelado el miércoles pasado, ha sacudido los cimientos políticos y ha desencadenado un torrente de especulaciones y debates en todo el país.

En su misiva, Sánchez confesó la necesidad de detenerse y reflexionar profundamente sobre su continuidad en el gobierno. "Necesito parar y reflexionar", escribió con sinceridad, revelando la agitación interna que lo ha llevado a cuestionar si aún debe mantenerse al frente del país o si, por el contrario, debe renunciar a la responsabilidad que implica su cargo.

La carta del presidente es la respuesta a la denuncia realizada por un sindicato de extrema derecha, Manos Limpias, acusando a su esposa de tráfico de influencias y corrupción y que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite.