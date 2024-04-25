El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado en una carta abierta a través de la red social X, su decisión de dejar de lado la agenda pública durante 4 días en respuesta a una denuncia presentada contra su mujer, Begoña Gómez.
Este inesperado movimiento, revelado el miércoles pasado, ha sacudido los cimientos políticos y ha desencadenado un torrente de especulaciones y debates en todo el país.
En su misiva, Sánchez confesó la necesidad de detenerse y reflexionar profundamente sobre su continuidad en el gobierno. "Necesito parar y reflexionar", escribió con sinceridad, revelando la agitación interna que lo ha llevado a cuestionar si aún debe mantenerse al frente del país o si, por el contrario, debe renunciar a la responsabilidad que implica su cargo.
La carta del presidente es la respuesta a la denuncia realizada por un sindicato de extrema derecha, Manos Limpias, acusando a su esposa de tráfico de influencias y corrupción y que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite.
Sánchez ha denunciado esta situación como parte de lo que él describe como "una operación de acoso y derribo de la derecha y la ultraderecha", destacando el carácter político y personal de estos ataques que, según él, han estado en marcha durante meses. "Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose", lamentó en su carta.
El líder del Partido Socialista Obrero Español ha arremetido contra sus oponentes políticos de la derecha y la extrema derecha, acusándolos de intentar "deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".
El mismo sindicato de extrema derecha que ha presentado la denuncia ha reconocido que es posible que los recortes periodísticos utilizados como pruebas estén basados en noticias falsas.