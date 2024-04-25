Varias universidades de Türkiye se unieron para firmar una declaración conjunta en apoyo a las protestas estudiantiles que comenzaron hace unos días en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y que se extendieron rápidamente a universidades de otras partes del país norteamericano.

Mediante una declaración conjunta, representantes de 25 instituciones educativas turcas condenaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra estudiantes que protestaban en solidaridad con Gaza.

"Durante más de seis meses se ha recurrido a la violencia contra estudiantes universitarios que han protestado pacíficamente contra las atrocidades dirigidas a destruir a personas inocentes que viven en Gaza", explica el documento.

"Reconocemos la respuesta desproporcionada a las protestas pacíficas de los estudiantes universitarios como un golpe a los derechos humanos fundamentales y la libertad académica, y lo lamentamos profundamente y lo condenamos enérgicamente", enfatizaron las universidades turcas.