Varias universidades de Türkiye se unieron para firmar una declaración conjunta en apoyo a las protestas estudiantiles que comenzaron hace unos días en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y que se extendieron rápidamente a universidades de otras partes del país norteamericano.
Mediante una declaración conjunta, representantes de 25 instituciones educativas turcas condenaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra estudiantes que protestaban en solidaridad con Gaza.
"Durante más de seis meses se ha recurrido a la violencia contra estudiantes universitarios que han protestado pacíficamente contra las atrocidades dirigidas a destruir a personas inocentes que viven en Gaza", explica el documento.
"Reconocemos la respuesta desproporcionada a las protestas pacíficas de los estudiantes universitarios como un golpe a los derechos humanos fundamentales y la libertad académica, y lo lamentamos profundamente y lo condenamos enérgicamente", enfatizaron las universidades turcas.
En este sentido, indicaron que algunos estudiantes incluso han sido detenidos y que las universidades han optado por cambiar a la educación a distancia para detener las protestas.
Desde la Universidad de Columbia hasta Yale, de la Universidad de Nueva York a Harvard, los manifestantes han exigido que sus universidades apoyen los llamados a un alto el fuego en Gaza y corten lazos con empresas vinculadas a Israel.
En la guerra contra la asediada Gaza, Israel ha matado al menos a 34.262 palestinos, el 70 por ciento de ellos bebés, niños y mujeres, y ha herido a más de 77.229 personas.