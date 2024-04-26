TRT continúa ampliando su alcance global y ha lanzado este viernes su nueva plataforma digital de noticias, TRT Español.

El canal fue presentado en el marco de la ‘Primera Cumbre de Radiodifusión para Países Hispanohablantes - TRT’, un evento llevado a cabo en Estambul con el objetivo de fortalecer la colaboración en la creación de contenidos y noticias no con países de habla hispana.

Bajo el lema ‘Donde las personas importan’, TRT Español contará historias que resuenan en Türkiye, América Latina y España, tendiendo puentes entre culturas y ofreciendo una visión auténtica e independiente. La nueva plataforma de noticias se postula como una invitación desde Türkiye a ver el mundo desde un ángulo diferente y a entender los hechos mediante una narración diversa.

"Esperamos que TRT Español sea beneficioso para nosotros y los países de habla hispana", aseguró el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, durante el evento de lanzamiento.

Altun detalló que la plataforma es parte de la visión de Türkiye de promover los derechos y la justicia en tantos idiomas como sea posible y prometió que los medios turcos "continuarán luchando contra la opresión y darán voz a aquellos que están oprimidos".

Por su parte, el director General de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, destacó que TRT Español marca “el comienzo de una nueva época” para los vínculos entre los países hispanohablantes y Türkiye. "Desde España hasta América Latina, Türkiye está consolidando sus relaciones en la región", subrayó.

La ceremonia de lanzamiento, que se llevó a cabo durante la mañana del viernes 26 de abril en el Hilton Istanbul Bosphorus, contó con la presencia de representantes de embajadas y de medios de comunicación de 20 países de habla hispana.