TÜRKİYE
5 MIN DE LECTURA
TRT Español, la nueva plataforma digital de noticias de TRT
Bajo el lema ‘Donde las personas importan’, TRT Español contará historias que resuenan en Türkiye, América Latina y España, tendiendo puentes entre culturas y ofreciendo una visión independiente.
TRT Español, la nueva plataforma digital de noticias de TRT
La plataforma fue presentada durante la Primera Cumbre de Radiodifusión para Países Hispanohablantes - TRT.  / Foto: AA
26 de abril de 2024

TRT continúa ampliando su alcance global y ha lanzado este viernes su nueva plataforma digital de noticias, TRT Español.

El canal fue presentado en el marco de la ‘Primera Cumbre de Radiodifusión para Países Hispanohablantes - TRT’, un evento llevado a cabo en Estambul con el objetivo de fortalecer la colaboración en la creación de contenidos y noticias no con países de habla hispana.

Bajo el lema ‘Donde las personas importan’, TRT Español contará historias que resuenan en Türkiye, América Latina y España, tendiendo puentes entre culturas y ofreciendo una visión auténtica e independiente. La nueva plataforma de noticias se postula como una invitación desde Türkiye a ver el mundo desde un ángulo diferente y a entender los hechos mediante una narración diversa.

"Esperamos que TRT Español sea beneficioso para nosotros y los países de habla hispana", aseguró el director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, durante el evento de lanzamiento.

Altun detalló que la plataforma es parte de la visión de Türkiye de promover los derechos y la justicia en tantos idiomas como sea posible y prometió que los medios turcos "continuarán luchando contra la opresión y darán voz a aquellos que están oprimidos".

Por su parte, el director General de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, destacó que TRT Español marca “el comienzo de una nueva época” para los vínculos entre los países hispanohablantes y Türkiye. "Desde España hasta América Latina, Türkiye está consolidando sus relaciones en la región", subrayó.

La ceremonia de lanzamiento, que se llevó a cabo durante la mañana del viernes 26 de abril en el Hilton Istanbul Bosphorus, contó con la presencia de representantes de embajadas y de medios de comunicación de 20 países de habla hispana.

Recomendados

Hugo Caius, embajador de Uruguay en Türkiye, destacó que la nueva plataforma es una importante iniciativa de TRT y que "será un gran aporte en materia de difusión de noticias, arte y cultura, entre otras áreas. TRT Español va a contribuir a un mayor acercamiento y conocimiento entre Türkiye y los países de América Latina y el Caribe".

Asimismo, Freddy Molina, embajador de Venezuela, destacó la importancia de la ocasión en medio de fuertes grupos mediáticos que ofrecen una “visión muy occidentalizada de las noticias”, y destacó que la plataforma tiene el potencial de ofrecer un puente entre “Occidente y Oriente”.

Por su parte, Elvis Alam, embajador de República Dominicana, enfatizó que TRT Español ayudará a acercar a ambas culturas, describiendo al sitio de noticias como “una forma de tener un intercambio directo en nuestro propio idioma”.

Además de diplomáticos, el evento reunió en Estambul a representantes de medios de comunicación de España y de los países de América Latina, así como personas destacadas del ámbito de la cultura.

Por su parte, Lautaro Andrade Castro, de Comunica EP – Empresa Pública de Comunicación del Ecuador, destacó las posibilidades de intercambio cultural que propone el encuentro y la importancia de dar a conocer a los ecuatorianos el turismo, la gastronomía y la cultura turca.

Hacia el final de la ceremonia, que contó con la conducción de Maria Ramos y de Alican Ayanlar, representantes de 20 países hispanohablantes subieron al escenario y presenciaron el momento exacto del lanzamiento oficial de la plataforma digital de noticias TRT Español, una nueva voz en el mundo de habla hispana que se centra en lo que nos une y donde las historias de la gente son lo que importa.

*Por Jessica Costa y Bala Chambers.

FUENTE:TRT Español
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza