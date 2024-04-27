La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha cerrado por falta de pruebas uno de los casos que alegaban que miembros de la agencia de refugiados palestinos UNRWA habían estado implicados en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Además, fueron suspendidos otros cuatro de los casos, abiertos a partir de acusaciones de Israel.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, detalló que se ha investigado la conducta de 19 miembros de la UNRWA, incluidos 12 originalmente señalados en enero y cuyos contratos fueron rescindidos, junto con otros siete individuos que fueron acusados más tarde.

Este viernes uno de los casos fue cerrado "ya que Israel no proporcionó evidencia para respaldar las acusaciones". Además, las investigaciones sobre otros tres empleados fueron suspendidas debido a que “la información proporcionada por Israel no fue suficiente".

Un informe provisional publicado recientemente por la ONU encontró que "la UNRWA ha implementado un número significativo de mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento del principio humanitario de neutralidad", a pesar de que los investigadores señalaron que ciertas "áreas críticas que aún deben abordarse".

Además, afirma que Israel no proporcionó ninguna evidencia creíble para respaldar sus afirmaciones, justificando así la inocencia de la UNRWA.