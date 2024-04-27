ORIENTE MEDIO
La ONU cierra un caso contra miembros de UNRWA acusados por Israel
Por falta de pruebas, la ONU cerró un caso contra miembros de la agencia de refugiados. La investigación se realizó por acusaciones de Israel sobre su participación en el ataque del 7 de octubre.
UNRWA es la organización de ayuda más grande con presencia en Gaza. / Foto: Reuters
27 de abril de 2024

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha cerrado por falta de pruebas uno de los casos que alegaban que miembros de la agencia de refugiados palestinos UNRWA habían estado implicados en el ataque de Hamás del 7 de octubre. Además, fueron suspendidos otros cuatro de los casos, abiertos a partir de acusaciones de Israel.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, detalló que se ha investigado la conducta de 19 miembros de la UNRWA, incluidos 12 originalmente señalados en enero y cuyos contratos fueron rescindidos, junto con otros siete individuos que fueron acusados más tarde.

Este viernes uno de los casos fue cerrado "ya que Israel no proporcionó evidencia para respaldar las acusaciones". Además, las investigaciones sobre otros tres empleados fueron suspendidas debido a que “la información proporcionada por Israel no fue suficiente".

Un informe provisional publicado recientemente por la ONU encontró que "la UNRWA ha implementado un número significativo de mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento del principio humanitario de neutralidad", a pesar de que los investigadores señalaron que ciertas "áreas críticas que aún deben abordarse".

Además, afirma que Israel no proporcionó ninguna evidencia creíble para respaldar sus afirmaciones, justificando así la inocencia de la UNRWA.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo fue creada por la Asamblea General de la ONU hace más de setenta años para ayudar a los palestinos que fueron desplazados por la fuerza de sus tierras. Es la organización de ayuda más grande con presencia en Gaza y proporciona lo que muchos ven como un salvavidas fundamental para aproximadamente dos millones de palestinos.

En enero, Israel acusó a doce de sus treinta mil empleados de estar implicados en el ataque del 7 de octubre. Inmediatamente, la ONU despidió al personal implicado y abrió una investigación interna para evaluar la neutralidad de la agencia.

A partir de las acusaciones de Israel, unos quince países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón, suspendieron la financiación a la UNRWA tras las acusaciones israelíes. Canadá y Suecia estaban en ese grupo, pero luego reanudaron el envío de ayuda a la agencia.

Desde el comienzo de los ataques de Israel sobre Gaza, 34.388 palestinos fueron asesinados, en su mayoría mujeres y niños, según informó este sábado el Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:TRT Español y agencias
